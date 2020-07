Ginés González quiso dar marcha atrás con la Ley de fibrosis quística y Alberto Fernández lo frenó

El Ministro de Salud, Ginés González García, se presentó en el Senado en donde se opuso a que se continúe con la Ley de fibrosis quística apoyada ampliamente por el presidente Alberto Fernández y su esposa Fabiola Yánez, la sociedad, sectores políticos. Sin embargo, un llamado del Jefe de Estado convocó a los parlamentarios oficialistas a desoír las palabras del funcionario de la cartera sanitaria y continuar con la aprobación de la norma.

El escandaloso momento se vivió en las comisiones conjunta de Salud, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, en donde González García fue invitado a participar de manera virtual. Allí se mostró contrario a que se continúe con el avance de la Ley ya que esto le traería un perjuicio a las obras sociales y “son muy difíciles de cumplir y contrarias a tratados internacionales sobre discapacidad y leyes nacionales sobre medicamentos".

"La enfermedad fibrosis quística de páncreas es una dura enfermedad y entiendo los problemas y las circunstancias", dijo el funcionario, aunque señaló que "estamos absolutamente de acuerdo en hacer una política más enérgica y consistente respecto de la enfermedad fibroquística".

Para el Ministro se trata de "una patología infrecuente pero muy cara" y que "el conflicto es con los laboratorios" y "los precios inaccesibles". "Entendemos el espíritu de la ley pero en el sentido que tiene, por las razones que he dicho muy sucintamente, me parece que es una muy buena intención con muy pocas posibilidades de ser concretada: tenemos que trabajar en establecer un programa o un método que permita a todos los argentinos, con equidad federal, acceder al mismo y no este que yo creo que tal como esta sería un interminable conflicto tribunalicio y muy difícil de ser cumplido por casi ninguna institución".

Sin embargo, un llamado del Presidente a la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) hizo que los parlamentarios oficialistas avanzaran con el proyecto de la normas. “El Presidente de la Nación se acaba de comunicar con la vicepresidenta de la Nación y le ha pedido que el oficialismo de esta Casa firme hoy (por ayer) dictamen tal y como está la media sanción de Diputados".

"Las correcciones o los inconvenientes que recién acaba de plantear el ministro de Salud de la Nación, sobre todo el art. 6 respecto de la nominalidad de los medicamentos, va a ser corregido mediante decreto parcial por el mismo Presidente de la Nación", dijo Sagasti a sus compañeros de bancada.

"Es voluntad del oficialismo de esta Casa que podamos tratar este proyecto de ley sobre tablas en la próxima sesión del jueves próximo, para eso necesitamos de la voluntad de la oposición porque se necesitan dos tercios", concluyó la senadora.