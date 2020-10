Ginés González García admitió errores en los datos y culpó a las provincias

El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que hubo errores en los datos de COVID-19 y apuntó a las provincias, luego de que un sitio de la Universidad de Oxford, donde se desarrolla la vacuna contra la pandemia, dejara de informar sobre los testeos en Argentina porque consideraron que la información no reflejaba la realidad.

El funcionario dijo en C5N que "a nosotros nos cuestionaban mucho la cantidad de testeos y, a pesar de que estábamos aumentando los recursos en ese sentido, habíamos empezado a ver que bajaban la cantidad de testeos que nos notificaban las jurisdicciones".

Frente a esto, "empezamos a hablar con las provincias y nos dimos cuenta de que no se informaban los testeos negativos. Se subregistraban los testeos y daba una tasa de positividad altísima", agregó el Ministro.

Esta semana se conoció que "Our World In Data", un proyecto de "Global Change Data Lab", una organización benéfica en el sector de la educación, radicada en Inglaterra y Gales, que había cuestionado en su sitio web la fiabilidad de los datos estadísticos sobre la cantidad de testeos de coronavirus en Argentina.

"Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre el COVID-19, por el momento decidimos eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos. Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos", publicó en Twitter Edouard Mathieu, parte del equipo de datos de Our World in Data.

"Nosotros compartimos la preocupación de esa organización británica y por eso le pedimos a las provincias que reporten todos los testeos que se realizan", respondió González García e insistió: "La preocupación que demostró una organización civil británica por los datos sobre coronavirus en Argentina tienen que ver con que las provincias no venían reportando todos los testeos que dan negativo".