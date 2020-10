Más impuestos a lo electrónico: “Desgraciadamente es una política del Estado nacional” dijo Stefani

El diputado por Tierra del Fuego Héctor "Tito" Stefani cuestionó el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 presentado en la Cámara de Diputados por el gobierno de Alberto Fernández, el cual aplicará un fuerte aumento en los celulares, tablets, televisores, computadoras y otros equipos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego a partir de enero próximo.

En diálogo con el programa Laberintos de Radio Provincia, el parlamentario de Cambiemos sostuvo que "este impuesto se va a terminar concretando y eso va a hacer que los productos electrónicos que fabricamos en Tierra del Fuego aumenten, y es una pena porque en el caso de los celulares estarían fuera del Ahora 12".

La iniciativa kirchnerista establece los Impuestos Internos que pesan sobre celulares y otros electrónicos pasarán del 7% al 17%, en general, y del 0% al 6,55% para los producidos en Tierra del Fuego. "El primer motivo es que tristemente la Argentina, según un informe del Banco Mundial hecho en enero, es el segundo país con mayor carga tributaria con mas de 165 impuestos y es la única forma que encuentra el Gobierno nacional para recaudar fiscalmente fondos y eso no nos va a dar salida porque es más presión para las empresas y PYMES", cuestionó Stefani.

Desde el sector que nuclea a las empresas electrónicas (AFARTE) todavía no se ha expresado, para el diputado "estaría bueno escuchar de los propios empresarios" opinar acerca de la iniciativa que se debate en la Cámara baja.

"Esto va a salir, no lo vamos a votar, pero va a salir y es la forma de incorporar tributos. En Tierra del Fuego, lo que hemos aprendido en este último tiempo, que los celulares tablets, las computadoras, dejaron de ser un lujo para ser una herramienta de trabajo, de estudio, de progreso. En Tierra del Fuego la brecha del importado y nacional debería ser un colchón suficiente para no afectar a la producción, pero vamos a ver si tienen el mismo consumo porque estos productos no van a estar al alcanzase de gran parte de la población", advirtió.

Para Stefani elevar los impuestos, "desgraciadamente es una política del Estado nacional que lo único que se le ocurre es recaudar con el aumento los impuestos y aumentando los porcentajes en distintos productos. Además, eso tampoco indica que después del Estado nacional vaya a redistribuir, porque sabemos que el kirchnerismo le da algunas provincias y otras no, y eso fue lo bueno del gobierno de Cambiemos que pudo cambiar eso", lamentó.