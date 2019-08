Bertone criticó la decisión de Aerolíneas de cancelar un vuelo diario a Río Grande 

La gobernadora, Rosana Bertone, criticó este martes la decisión de Aerolíneas Argentinas de cancelar uno de los vuelos diarios a Río Grande hasta el 17 de agosto, por cambios en el personal de la torre de control en la terminal aérea.

La Mandataria sostuvo que esa decisión es una "falta de sensibilidad" por parte de la empresa estatal, ya que el presidente de Aerolíneas le dijo que “teníamos que esperar que pase el proceso eleccionario para poder reunirnos. A mi me interesa poder dar una respuesta a los vecinos de Río Grande, no me parece que haya que mezclar políticamente este tema, pero es un asunto que no puede esperar”.

“En más de veinte años que hago política nunca me pasó algo así. Le he mandado al presidente de Aerolíneas varias notas, cartas documento, lo llamé por teléfono infinidad de veces para hablar de una problemática que es muy importante para Río Grande, y si bien sé que el problema no es exclusivamente de Aerolíneas Argentinas, creo que también se necesita un poco de sensibilidad para gobernar, y esto es lo que no veo en este momento” aseveró.

La compañía aérea informó que desde el 5 y hasta el 17 de agosto solo llegará a Río Grande el vuelo que parte de Buenos Aires a las 4:15. El motivo de la cancelación de uno de los vuelos –según la empresa- se debe al “reacomodamiento del personal de la torre de control” del aeropuerto Ramón Trejo Noel.

La mandataria ya había cursado sendas notas al presidente de Aerolíneas Argentinas Luis Malvido, al Administrador Nacional de Aviación Civil Tomás Insausti y al presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Gabriel Gianotti, requiriendo cambios en los horarios de los vuelos que arribaban a Río Grande, exigiendo también que la ANAC y la EANA (que tienen a su cargo los aeropuertos de todo el país) realicen las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de operatividad del Trejo Noel en situaciones de climatología adversa.