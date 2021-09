El Gobierno se prepara para dar IFE de hasta 15 mil pesos

Tras los resultados de las PASO y en el marco de la batería de "buenas noticias" que pretende dar el Gobierno, la ANSES prepara un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con un monto de hasta 15 mil pesos, a diferencia de los 10 mil pesos repartidos durante la cuarentena, en el 2020.

El año pasado el IFE alcanzó a 8 millones de pesos con la asistencia a personas desempleadas, y ahora en Casa Rosada analizan dar a conocer la asistencia que llegaría a menos personas, pero con un aumento del 50%.

Si bien el anuncio todavía no quedó plasmado de manera oficial, el organismo que conduce Fernanda Raverta, dio a conocer las condiciones para ingresar el IFE.

REQUISITOS

► Estar desocupado.

► Estar trabajando en la economía informal.

► Ser monotributista inscripto en la categoría “A”.

► Ser monotributista inscripto en la categoría “B”.

► Ser monotributista social.

► Ser trabajador de casas particulares.

► Estar domiciliado en el territorio nacional.

► Ser argentino, nativo o naturalizado.

► Tener residencia legal en el país no inferior a dos años contados desde la fecha de esta solicitud.

► Tener entre 18 y 65 años.

► No convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años.

► No estar registrado como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado en el régimen de autónomos.

► No tener miembros del grupo familiar registrados como monotributistas en la categoría “C” o una categoría superior ni registrados en el régimen de autónomos.

► No encontrarse privado de la libertad, bajo cualquier modalidad.

► No percibir, ni el solicitante ni algún miembro del grupo familiar, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco ser beneficiario de planes sociales, salario social complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. Quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.