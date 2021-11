Comienza a funcionar la aceptación de pagos QR interoperables en todo el país

El sistema de Transferencias 3.0, que este lunes completa su puesta en marcha con el pleno funcionamiento de los códigos QR interoperables, es "un paso fundamental en el desarrollo de los pagos digitales" al crear un ecosistema digital que permite a cualquier billetera virtual o bancaria abonar en todos los comercios que acepten un código QR como medio de cobro, sin importar la empresa que provea el código, destacó el Banco Central (BCRA).

A partir de este lunes cualquier persona que tenga descargada en su teléfono una aplicación de bancos (BNA+, Cuanta DNI, Ank, BBVA Go, entre otras) o de una fintech (Mercado Pago, IUDU, Bimo, MODO, Naranja X, TAP, Yacaré o cualquier otra) podrá hacer pagos con transferencias en todos los comercios del país.

Al mismo tiempo, los comercios recibirán el dinero en sus cuentas en menos de 25 segundos de forma irrevocable y con la comisión más baja del mercado (de 0,6 a 0,8%), lo que ayudará a simplificar las operaciones y a competir contra el efectivo que, pese al avance de los mecanismos de pago virtual, sigue siendo la forma de pago usada en cerca de 8 de cada 10 transacciones.

Se trata de una mejora rotunda frente a otros medios de pago electrónicos como los que se hacen con tarjeta de débito, que se acreditan a las 24 horas, o con tarjeta de crédito, que lo hacen en un plazo de entre 8 a 18 días hábiles, dependiendo del tamaño de la empresa que reciba el dinero (si es micro o pequeña será en 8 días, si es mediana en 10 y si es grande 18 días hábiles).

El hecho de que sea irrevocable da, además, la seguridad al comerciante de que no podrá desconocerse el pago, por lo que permite competir mejor con el efectivo, un medio de pago de difícil devolución y por el que la mayoría de los comercios optan a la hora de cobrar una venta.

Desde el punto de vista del usuario el sistema no implicará ningún costo extra, pero sí le dará la ventaja de no tener que usar efectivo para pagar en cualquier comercio, lo que le dará más seguridad al no tener que llevar dinero encima y con la ventaja además de tener un registro más fácil de sus operaciones.

En su primer día de uso, el Central aseguró que la interoperabilidad entre billeteras y aceptadores fue "amplia y exitosa".

“El lanzamiento pleno de los pagos con transferencia demostró un alto grado de integración. Este esquema permitirá que tanto los comercios como las personas usuarias obtengan ventajas muy tangibles en los pagos electrónicos: la seguridad, la inmediatez, la irrevocabilidad y menores costos. Y al mismo tiempo se logrará una mayor inclusión financiera”, afirmó el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce.