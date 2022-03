Mariana Oviedo: "Es importante recuperar la unidad del MPF"

La Concejal y referente del Movimiento Popular Fueguino reclamó dejar los "intereses personales y las aspiraciones particulares" para volver a unir al partido. También reveló que hay afiliados que no encuentran espacio en el MPF.

La concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Mariana Oviedo, aseguró hoy que "es importante recuperar la unidad" del partido, ya que "los intereses personales y las aspiraciones particulares de algunos sectores no pueden desviarnos del objetivo que debemos tener: ser un Movimiento de carácter popular".

La edil se refirió a la situación del histórico partido provincial y las relaciones que existen entre los diferentes mopofistas que hoy ocupan cargos públicos. “Cuando me preguntan cómo es mi relación con otros dirigentes electos de Ushuaia, digo que a diferencia de algunos yo sigo siendo del MPF. A veces me sorprende que me cuestionen los mismos sectores que han hecho muy poco por construir internamente, a pesar de que mi voluntad desde el inicio de mi gestión ha sido la de trabajar abiertamente con todos los sectores del Movimiento”, apuntó.

En ese sentido, observó que "a diferencia de lo que piensan otros, es importante recuperar la unidad del MPF para seguir proyectando un crecimiento ordenado de nuestra ciudad y nuestra provincia. Ya hemos demostrado capacidad de gestión y planificación durante muchos años en espacios de toma de decisión”.

“Mi desafío como militante y Concejal es trabajar, codo a codo, mancomunada y decididamente, para seguir llevando la voz que los vecinos me otorgaron democráticamente. Los intereses personales y las aspiraciones particulares de algunos sectores no pueden desviarnos del objetivo que debemos tener: ser un Movimiento de carácter popular que represente lo fueguino, en honor y memoria de aquellos que nos precedieron en esta gran tarea de representar al Movimiento Popular Fueguino; pero sin alejarnos del territorio y de los problemas actuales, estando al servicio de la comunidad, cerca de la gente”, consideró.

Asimismo remarcó que "estar en posiciones públicas nos otorga una gran responsabilidad, no sólo para gestionar sino también para plantear críticas constructivas desde nuestro lugar de hacedores del día a día en sintonía con las preocupaciones de los vecinos cuyas voces representamos. Preocupa que a veces las disputas nacionales que tienen otros partidos puedan llegar a perjudicar los intereses de los fueguinos. Ahí es donde tenemos una responsabilidad enorme al levantar las banderas del partido”.

Finalmente, la Concejal consideró que "no es un camino fácil alcanzar la unidad del Movimiento Popular Fueguino, pero es tiempo de revitalizar el partido", dado que "hemos recibido a muchos afiliados que quieren volver a participar activamente y no encuentran el espacio, pero lo lograremos al compartir un objetivo común. Es tiempo de levantar las banderas de nuestro partido provincial que con tanta responsabilidad representamos, para seguir soñando y proyectando la Provincia que queremos”.