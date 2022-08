Senadores piden citar a Cafiero y a Taiana al Senado por vuelos chilenos no autorizados

Piden explicaciones a los funcionarios sobre la detección de vuelos no autorizados por parte de Chile, violando el espacio aéreo argentino.

El Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco acompañó un proyecto de la Senadora Belén Tapia, para expresar su gran preocupación por los vuelos no autorizados en el espacio aéreo argentino que realizó Chile hacia las Islas Malvinas,lo cuales tuvieron lugar entre el 27 y el 30 de julio.

Asimismo, solicitan que se cite al Senado conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional a los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, y de Defensa, Jorge Taiana, a fin de brindar informes verbales y documentales sobre la reciente detección vuelos no autorizados sobre el espacio aéreo argentino, procedentes de la República de Chile, en particular informe: la cantidad de vuelos, si se trató de aeronaves civiles o militares; el origen y el destino de los mismos; las acciones realizadas ante las autoridades de la República de Chile a fin de esclarecer y recabar datos sobre el particular y las medidas a adoptar en caso de que el destino de los vuelos fueran las Islas Malvinas, y que uno de los motivos fuera prestar apoyo logístico o de otra índole a las fuerzas de usurpación.

“No sería la primera vez que sucede una situación de esta magnitud, es por eso que creemos necesario que se esclarezca lo sucedido. El Gobierno de Chile ha demostrado la necesidad de buscar una solución negociada al conflicto de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido respecto de la descolonización de las Islas. La causa Malvinas es una política de estado que defenderé siempre”, finalizó Blanco, integrante del Consejo Nacional de Malvinas.