Branca seguirá en la Convención y su conducta sobre duplicidad de cargo pasa al Concejo

Los convencionales reunidos en la comisión de Disciplina y Cuestiones de Privilegio determinaron ayer que el concejal y constituyente Javier Branca no recibirá ningún tipo de sanción por la duplicidad de cargo denunciada por el convencional Juan Carlos Pino.

La polémica se generó luego de conocerse que el edil pidió seguir cobrando como concejal a su vez ejercer como constituyente para la reforma de la Carta Orgánica, situación que está prohibida y quienes ejercen esos cargos no perciben ingresos públicos alguno.

En reunión de comisión de Disciplina y Cuestiones de Privilegio, se obtuvo 11 votos el dictamen que establece que la duplicidad de cargos del convencional Javier Branca no tiene entidad suficiente para aplicar ningún tipo de sanción.

La decisión se tomó en el marco de la comisión que preside el convencional Fernando Oyarzún, luego de una extensa reunión durante un cuarto intermedio a puertas cerradas. El asunto había sido presentado por el convencional Juan Carlos Pino, por haber alertado una posible incompatibilidad y entender que no podía actuar “por omisión”, como aseguró en el encuentro.

En la fundamentación del pedido de revisión de la situación de Branca, Pino hacía referencia a una doble función al advertir notas y asuntos presentados y firmados en calidad de concejal por Branca, con posterioridad a la fecha donde asumió como convencional. Además, detalló que el pedido de licencia no fue hecho de manera correcta, ya que fue dirigido a la presidencia del Concejo Deliberante, en lugar de haberlo hecho al Cuerpo de concejales para que se resolviera en sesión.

No obstante estas incongruencias, se llegó al consenso por mayoría de que la doble función no es asunto de esta Convención sino que debe ser analizado en el ámbito del Concejo Deliberante. Ante esto, la convencional Mónica Urquiza manifestó que “entendemos que la incompatibilidad no está dada en la Convención, ya que Branca cumplió con la resolución de la justicia, asimismo solicitó la licencia en tiempo y forma. Será en el marco del Concejo Deliberante donde se dará la sanción correspondiente, no en el marco de esta Convención”.

Fueron 11 votos a favor de este dictamen, dos abstenciones (Laura Ávila y Javier Branca), y un voto por dictamen de minoría del autor del asunto, Juan Carlos Pino.

Por otra parte, Javier Branca se comprometió a levantar una medida cautelar de no innovar y pedido de suspensión de la actividad de esta comisión, que había solicitado en la Justicia hasta tanto se resuelva esta situación