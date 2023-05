Comenzaron a distribuirse los billetes de 2 mil pesos

El Banco Central (BCRA) puso hoy en circulación el nuevo billete de $2000, con la distribución del mismo por la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos, con el objetivo de que progresivamente llegue a todo el país y se incorpore a la familia de billetes de pesos de curso legal.

El nuevo billete, que fue puesto formalmente en circulación esta mañana, tras la publicación de la comunicación "A" 7773, se distinguirá de las otras denominaciones por presentar como colores predominantes tonos de gris oscuro y rosado.

Las imágenes del nuevo billete son un homenaje a la Salud Pública y al desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina.

En el anverso se destaca a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, grandes precursores en el desarrollo de la medicina en el país; mientras que en el reverso se representa al edificio del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán.

"Desde este momento, el billete es válido para su uso en todas las transacciones comerciales en todo el país. Será distribuido progresivamente a través de la red de sucursales bancarias a toda la Argentina", señaló la autoridad monetaria en un comunicado.

Y agregó: "Mientras avanza el proceso de digitalización de los pagos, este billete de mayor denominación permitirá mejorar el funcionamiento de los cajeros automáticos y al mismo tiempo optimizar el traslado del efectivo".

Según detallaron fuentes del sector bancario a Télam, en las últimas semanas se realizaron las pruebas con la red de cajeros automáticos (Link y Banelco) para verificar el funcionamiento en la extracción de billetes y, recién tras la oficialización de hoy, empezará la distribución en bancos.

"Los bancos no podían tener los billetes porque no se había emitido la comunicación A que los habilitara. Recién hoy comienza el proceso de distribución. Van a pasar varios días hasta que se vean en circulación. No es automático", aseguraron las fuentes.