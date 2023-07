Hay demoras en Aeroparque tras medida medida gremial de Intercargo

El Aeroparque Jorge Newbery seguía registrando demoras este mediodía, particularmente de las empresas Flybondi y JetSmart, como consecuencia del denominado "efecto dominó" provocado por la medida de fuerza que realizó ayer el personal de rampa de la empresa Intercargo, lo que impacta en pasajeros que aguardan en la terminal de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien la medida fue levantada alrededor de las 22 de ayer, las demoras continuaron este miércoles con vuelos afectados y cancelaciones, sobre todo de Flybondi, que debió cancelar dos vuelos y tiene 9 en condición de demorados, señalaron fuentes aeroportuarias.

Desde la compañía indicaron a Télam que la situación se debe a las 40 reprogramaciones y 8 cancelaciones que tuvieron lugar ayer por la medida de fuerza.

En el caso de JetSmart dos de sus vuelos debieron cambiar su destino y aterrizar finalmente en Ezeiza, debido a que fueron reprogramados sus servicios, al quedar algunos aviones en los lugares de destino del interior sin poder retornar ayer a Buenos Aires.

"Los problemas se suscitan porque las demoras que se suceden provocan el vencimiento de las tripulaciones, por lo que hay que reemplazarlas y eso no se puede hacer si los vuelos no salen. Además, las condiciones meteorológicas de algunas provincias, particularmente de la Patagonia, también contribuyeron a que los horarios no se puedan cumplir. La medida de fuerza, más todo eso, fue un combo que provocó muchos perjuicios", señalaron a Télam las fuentes.

En tanto, los vuelos de Aerolíneas Argentinas funcionaban hoy, en su mayoría, con total normalidad. "Las demoras se deben particularmente a cuestiones meteorológicas y no son significativas", dijo una fuente de la empresa de bandera.

El conflicto se desató entre los trabajadores de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) que cumple tareas para la empresa Intercargo, con la prestadora de servicios aéreos Swissport que realiza los trabajos de despacho de pasajeros, equipajes y aeronaves para JetSmart y Latam y hoy había una reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar una solución al tema.