Paro docente: “No vamos a hacer locuras, no vamos a prometer lo que no podemos” dijo Melella

El gobernador Gustavo Melella se refirió hoy al nuevo paro docente del SUTEF que afectará a los alumnos de los establecimientos educativos públicos de la Provincia durante este jueves, donde aseguró que “no vamos a hacer locuras” en cuanto aumentos salariales.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el mandatario aseveró hablar “permanentemente con todos los referentes de los trabajadores y podrá ser más simpático, menos simpático en la medida de fuerza, pero es real que hoy hay dos componentes que destruyen el salario tanto de un docente como de un policía, de un médico como de todos que es la inflación y los alquileres”.

“Ayer hablando con una docente, mamá de 3 chicos, me dice 'no me quejo de lo que gano', pero ahora se le termina el contrato del alquiler y necesita 1 millón 100 mil pesos. La verdad que es entendible la situación de los docentes, yo digo uno puede estar a favor en contra y siempre está el tema del paro en el medio”, contó.

Melella adelantó que desde el Gobierno “vamos a citar a los gremios esta semana”, pero dejó en claro que “no vamos a hacer locuras, no vamos a prometer lo que no podemos y después no poder pagar. Sí vamos a reforzar el salario y es la decisión, octubre, noviembre, diciembre, con alguna herramienta de fortalecimiento del salario, más otras medidas más que incluso plantearon”.

Consultado en la emisora por evitar el paro como autoridad gubernamental, Melella pidió "a los distintos sectores entender esta situación, porque un chico que no va a clases es un papá que por ahí pierde también un día de trabajo” y por eso “tenemos que ver cómo entre todos podemos sostener esta situación y cómo entre todos tratamos de salir adelante cuando hay cuestiones que exceden a un municipio, que exceden a una Provincia, como es el proceso inflacionario que no maneja una provincia totalmente”.

"Todos son testigos del del camino de la recuperación salarial y se han recuperado muchos derechos en nuestra Provincia, entonces uno lo que pide a veces esa corresponsabilidad o esa mirada juntos de sostener las situaciones", analizó Melella.