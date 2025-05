Alerta en educación: 1 de cada 10 chicos de 3er grado no sabe leer en Argentina

Un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, basado en los resultados de las pruebas Aprender Alfabetización 2024, reveló una situación alarmante: el 11,6% de los estudiantes de tercer grado en Argentina no logra leer ni comprender textos simples. Es la primera vez que una evaluación oficial identifica con claridad este nivel de rezago en la alfabetización temprana.

El estudio, elaborado por Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, presenta un análisis detallado del desempeño de 91.042 alumnos de 4.178 escuelas primarias en todo el país. Los datos muestran que solo el 18,7% de los estudiantes alcanza los niveles más altos de comprensión lectora, es decir, aquellos capaces de interpretar textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva, incluyendo inferencias sofisticadas.

La prueba clasificó a los alumnos en seis niveles de desempeño. Los dos primeros —“lector incipiente” y nivel 1— agrupan a quienes aún no alcanzan las competencias básicas de lectura. Estos estudiantes representan el 11,6% del total y, según los especialistas, son quienes más urgente atención requieren.

Las desigualdades territoriales y sociales también quedaron expuestas. Chaco (16,6%), Santa Fe (15,9%) y Misiones (15,2%) lideran el ranking de provincias con mayor proporción de estudiantes que no leen textos simples. En contraste, Córdoba (6,2%), Santa Cruz (6,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,1%) muestran mejores desempeños. A nivel socioeconómico, mientras que el 66,8% de los alumnos de nivel alto logra comprensión avanzada, solo el 32% de los estudiantes de nivel bajo alcanza esa categoría. El 20% de los alumnos más vulnerables no alcanza el umbral básico de lectura.

Las diferencias entre gestión estatal y privada también son significativas: el 62,4% de los alumnos de escuelas privadas se ubica en niveles altos, frente al 39% en escuelas estatales. Además, los desempeños más bajos se concentran en el sector estatal.

Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, remarcó la necesidad de una política de evaluación sostenida en el tiempo: “Sin continuidad no hay forma de medir avances ni retrocesos”. Por su parte, Irene Kit, de la Asociación Educación para Todos, advirtió que no solo el 11,6% debe ser prioridad, sino también casi el 20% de los estudiantes que apenas logran leer textos simples.

Las pruebas fueron parte del Plan Nacional de Alfabetización, impulsado tras el Compromiso por la Alfabetización firmado por el presidente Javier Milei, otros candidatos y gobernadores durante la campaña electoral de 2023. A pesar de que el 13,1% de los alumnos seleccionados no se presentó y un 2,6% de las escuelas no participó, los datos brindan una primera radiografía nacional sobre comprensión lectora en los primeros años de escolaridad.

Verónica Cipriota, directora de la ONG Enseñá por Argentina, destacó que, aunque los resultados son preocupantes, contar con información detallada permite tomar mejores decisiones: “La crisis de lectura afecta sobre todo a los chicos con menos recursos. Necesitamos políticas sostenidas, formación docente y evaluaciones periódicas”.

Cecilia Veleda, socióloga de la educación, sostuvo que “sin lectoescritura ningún otro aprendizaje es posible. Estamos frente a un caso de analfabetismo institucionalizado. Esta debe ser una prioridad nacional”.