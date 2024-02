Caputo dijo que el bono para los jubilados que cobran la mínima será de 70 mil pesos

El ministro de Economía, Luís Caputo, confirmó esta noche que el bono de la jubilación mínima será de 70 mil pesos y en marzo "con el aumento del 27,18% se va a 133.000, totalizará casi 205.000 pesos".

En TN, el funcionario aclaró que "esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos".

"El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde", expresó el ministro.