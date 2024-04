Trabajadores del buque Tai-An reclaman sueldos adeudados

Una nueva polémica tiene como centro al buque de factoría Tai-An de la firma PRODESUR S.A, que en marzo protagonizó un escándalo nacional al llegara Ushuaia con 163 toneladas de merluza negra capturadas sin permiso, y que ahora debe los sueldos de sus tripulantes.

"Los marineros que hicieron la marea de la negra no le quiere pagar la liquidación hasta que no vendan la merluza negra incautada, esa respuesta nos dan" contó un tripulante del buque a Ushuaia 24.

En diálogo con este portal, el trabajador reveló que "este mes no cobramos nadie, solo un bono de 43 mil cuando el bono tenía que ser de 47 mil pesos".

Para el tripulante del pesquero, los atrasos en los pagos de salarios no son de ahora: "Desde que agarró la empresa en agosto del 2022 todos los meses tuvo que intervenir el gremio, todo los meses para poder cobrar, pero está vez ni con el gremio (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) se pudo cobrar", lamentó.

En ese contexto, también informó que desde la empresa no les brindan "los recibos de sueldos para que no vayamos al gremio a controlar el sueldo mal pago", y entre los afectados hay trabajadores que "atraviesan la Argentina desde Corrientes a Ushuaia y no pagan los viáticos".



La situación de los trabajadores se agrava ya que ahora la empresa debe el mes de salario. "Nos deben el mes de marzo a los marineros que hicimos la merluza negra. Nos deben la liquidación de la producción de esa marea, el mensual del mes de marzo y a los marinero que no hicieron esa marea les debe mensual, y a los que están con licencia por enfermedad justificada también les debe mensual y el bono", reprochó el tripulante.

En tanto, desde el sindicato denunciaron el hecho mediante una nota dirigida al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Corrientes para que se haga efectivo el pago de los salarios.

Toda esa situación se desencadena a pocos días de revelarse la grave infracción que cometió el buque al pescar merluza negra y cuyo lote se cotiza en el mercado internacional por 4 millones de dólares.