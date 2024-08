El Gobierno salió a criticar a Macri y al PRO por el rechazo al DNU de la SIDE

El Gobierno nacional salió con los tapones de punta contra el expresidente Mauricio Macri y diputados del PRO, que ayer lograron doblar el brazo de las políticas libertarias y rechazar el DNU firmado por el presidente Javier Milei sobre los $100.000 millones de pesos entregados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no escatimó en críticas hacia Macri, afirmando que el expresidente se encontraba "equivocado" en su oposición al decreto. En declaraciones radiales, Francos subrayó que "el expresidente está equivocado. Recién se constituyó la comisión ayer… tiene bastante experiencia en estos temas, su Gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a las tareas del Estado y ha sido criticado por eso".

El funcionario recordó que el gobierno de Macri enfrentó varias causas y denuncias relacionadas con la asignación de fondos estatales y enfatizó la importancia de mantener la confidencialidad en cuestiones de seguridad nacional.

Francos argumentó que los fondos destinados a la seguridad no deben ser públicos, sino que deben ser manejados en el seno de una comisión de seguimiento que garantiza la reserva y el secreto necesario. En este sentido, rechazó las críticas del PRO, sugiriendo que los legisladores deberían entender mejor el destino de estos fondos antes de oponerse al decreto.

Asimismo, pidió que antes de oponerse al decreto los diputados “debieran saber para qué están destinados esos fondos. No quiero entrar en una polémica con el expresidente, pero tengo la sensación de que, en el punto de diferenciación con nuestro sector, esta cuestión de apoyamos lo general y nos diferenciamos en lo particular, toma un elemento que hace a la seguridad nacional y no le dan el orden de magnitud que debiera tener”.

El Jefe de Gabinete también abordó las motivaciones políticas detrás del rechazo del PRO. Según él, el partido opositor estaría buscando diferenciarse del gobierno de Milei debido a la creciente popularidad del presidente en las encuestas. “Tiene preocupación porque cuando uno analiza las encuestas de opinión, el 53% dice que apoyaría a un candidato que apoya el presidente Milei. Veo que hay una necesidad del sector político del expresidente de buscar su propio espacio”, dijo.