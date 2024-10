Pauli defendió la privatización de Aerolíneas Argentinas: "No nos sirve"

El diputado de la Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, afirmó hoy que el modelo actual de Aerolíneas Argentinas "no nos sirve", abogando por una privatización que podría incluir opciones como la inversión privada, la asociación público-privada o la entrega de la empresa a sus trabajadores en un modelo cooperativo.

En declaraciones a FM Master´s, el parlamentario sostuvo que "no nos sirve el modelo que tenemos actualmente, que es deficitaria, que es un gasto enorme, que no funciona como debería funcionar, y que la mejor manera es pasar a otro modelo, un modelo de inversión privada o público-privada".

Los diputados libertarios analizaron distintos modelos para sacarse de encima la empresa que mayormente conecta al país: "Se barajaron fueron distintas posibilidades, o entregárselo a los empleados en un modelo de cooperativa, o venderla 100%, o cerrarla".

"Lo que sucede es que se convierte en privatizable, en una sociedad que era estatal que puede pasar a manos privadas. Obviamente el cómo va a pasar a manos privadas va a depender mucho de lo que termine sucediendo al final, de a quién le interese, quién le interese invertir en la empresa o hacerse cargo de la empresa", analizó.

Pasar del actual modelo al modelo que no funcionó en los 90

El diputado fue consultado en la emisora, sobre si privatizarla no sería volver a la década de los 90, donde capitales españoles hicieron un vaciamiento de la empresa, provocando el rescate por parte del Estado nacional. "Si en otro contexto hubo algo que se habla mucho de los 90, entonces no es la única manera de hacer mal las cosas, hay maneras de hacer bien las cosas. Lo que nosotros tenemos es un modelo que no nos sirve, y en eso creo que todo el arco político está de acuerdo, no nos sirve no sólo el déficit enorme que representa para los argentinos esta empresa, sino que también por el monopolio que hubo un montón de tiempo. El servicio aéreo se encareció muchísimo para todos".

Si bien no hay consenso para la privatización, hubo una mayoría que logró sacar este dictamen en Diputados. Para Pauli, el consenso está "en que no está funcionando bien", pero "hay un sector del arco político que sostiene que hay que mantener la empresa".

"Mi opinión personal en esto es que el servicio que nosotros tenemos, sobre todo en una isla en la que vivimos, en la que dependemos de esto, estamos en una situación de desventaja respecto a gente que vive dentro del continente y no nos sirve el precio de los pasajes que nosotros tenemos, no nos sirve estar rehenes de un sistema que es privativo", afirmó el libertario.

La próxima semana, la Cámara de Diputados discutirá la posibilidad de una sesión donde se abordarán diversos temas, incluido el futuro de Aerolíneas Argentinas.