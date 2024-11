Cristina Kirchner "cobró en noviembre $35.255.297 de pesos"

El presidente de la ANSES, Mariano De los Heros, reveló este domingo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobró en noviembre una cifra que asciende a los $35.255.297 por su jubilación de privilegio, que no se trata de una pensión o jubilación, sino de una "asignación graciable" otorgada por ley a exmandatarios. El funcionario también solicitó la derogación de la norma que establece este beneficio, señalando que la exvicepresidenta recibe, además, un suplemento por su domicilio en Río Gallegos, elevando aún más la cifra que percibe mensualmente.

En Radio Rivadavia, el funcionario de Milei detalló que la cifra mencionada equivale a 139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo (AUH), o 21 jubilaciones máximas, lo que generó un amplio debate sobre la equidad de este tipo de asignaciones. El funcionario criticó además la "asignación vitalicia" que reciben los expresidentes y exvicepresidentes, y sugirió que podría ser revisada judicialmente, especialmente a la luz de las recientes condenas penales que pesan sobre Cristina Kirchner.

“No se trata de una jubilación o pensión sino una asignación graciable que la ley le da a los presidentes y expresidentes pero que no tienen carácter contributivo y lo ha dicho la Corte hasta el cansancio. No son prestaciones previsionales”, reiteró.

El titular de ANSES también explicó que la existencia de una sentencia definitiva en su contra, en referencia a la condena por el caso Vialidad, podría justificar la revocación de estos beneficios. "La condena por delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito constituyen causas suficientes para revisar la asignación", afirmó. De los Heros hizo hincapié en que la asignación no tiene carácter contributivo y no debe confundirse con una pensión o jubilación ordinaria, ya que, como ha señalado la Corte Suprema, se trata de un beneficio no previsional, sujeto a la voluntad política del Congreso.