Milei se molestó con el titular de la ANSES y lo echó

E



l presidente Javier Milei solicitó la renuncia de Mariano de los Heros, quien hasta hoy se desempeñaba como titular de la ANSES. La decisión se produjo luego de que De los Heros mencionara públicamente la posibilidad de una reforma previsional para el año 2025, algo que no está en los planes del gobierno de Milei.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la medida a través de su cuenta de X, donde detalló que el cargo será asumido por Fernando Bearzi, quien hasta el momento ocupaba el puesto de subdirector ejecutivo de la entidad. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también ratificó el cambio en la misma red social.

La polémica estalló cuando De los Heros, en una entrevista, habló de la reforma jubilatoria que el Gobierno pretendía impulsar "antes de fin de año". Esta declaración no fue bien recibida en la Casa Rosada, ya que Milei aclaró rápidamente en una entrevista con A24 que "la reforma jubilatoria no es para este momento". Según versiones de fuentes cercanas al Ejecutivo, De los Heros se habría adelantado al pronunciarse públicamente sobre una iniciativa que aún no estaba definida.

Mariano de los Heros había asumido la dirección de la ANSES en febrero de 2024, reemplazando a Osvaldo Giordano, quien también fue desplazado por Milei debido a diferencias políticas.

Bearzi, el nuevo director ejecutivo, es considerado un técnico de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, y hasta ahora había estado a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).