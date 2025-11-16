El nuevo sistema digital de habilitaciones comerciales permitirá a comerciantes y emprendedores realizar todo el trámite de forma completamente online.
Emiten alerta amarilla por lluvias y vientos intensos en toda la provincia
Durante la mañana se esperan lluvias persistentes en las zonas sur y centro, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse los vientos, especialmente en el norte provincia.Tierra del Fuego16/11/2025
La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias y vientos intensos para toda la provincia para este lunes 17 de noviembre.
Según detalla el SMN, durante la mañana se esperan lluvias persistentes en las zonas sur y centro, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse los vientos, especialmente en el norte de la Provincia donde se prevén velocidades de 40 a 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan no sacar la basura, circular con extrema precaución por las rutas y respetar todas las señales e indicaciones oficiales. También se solicita evitar la circulación innecesaria en zonas arboladas durante los momentos de mayor intensidad del viento.
Para cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911 o al 103.
El Intendente de Río Grande advirtió que la modificación de los procesos productivos de celulares fabricados en Tierra del Fuego podría derivar en la pérdida de 400 empleos.
Tras el desborde, el Municipio anunció un operativo integral para retirar sedimentos, limpiar el cauce y garantizar el correcto escurrimiento del agua.
Alerta estafas: La DPE advierte por una publicación falsa sobre un supuesto plan de bonificaciónTierra del Fuego14/11/2025
El organismo desmintió una publicación viral y recordó a la población que no existe ningún beneficio de ese tipo, instando a verificar siempre la información en canales oficiales.
Ushuaia promueve controles preventivos por el Día Mundial contra la DiabetesTierra del Fuego14/11/2025
Los vecinos pueden concurrir al Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, donde se realizan chequeos y se brinda asesoramiento profesional.
Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por el proyecto de Salario Básico Universal elaborado por el gremioTierra del Fuego13/11/2025
En el encuentro se habló del proyecto elevado a la Legislatura en el que se establece establece un piso salarial común que elimine disparidades entre empleados públicos.
Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivosTierra del Fuego12/11/2025
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
Un informe de Argentinos por la Educación revela que el financiamiento provincial destinado a educación se redujo entre 2014 y 2024, con una pérdida de prioridad presupuestaria en 16 jurisdicciones.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.
