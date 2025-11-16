Emiten alerta amarilla por lluvias y vientos intensos en toda la provincia

La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias y vientos intensos para toda la provincia para este lunes 17 de noviembre.

Según detalla el SMN, durante la mañana se esperan lluvias persistentes en las zonas sur y centro, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse los vientos, especialmente en el norte de la Provincia donde se prevén velocidades de 40 a 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan no sacar la basura, circular con extrema precaución por las rutas y respetar todas las señales e indicaciones oficiales. También se solicita evitar la circulación innecesaria en zonas arboladas durante los momentos de mayor intensidad del viento.

Para cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911 o al 103.