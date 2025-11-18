Chefs y pescadores de Ushuaia reclamaron sostener la prohibición a la salmonicultura antes del debate legislativo

A días de que la Legislatura fueguina discuta una posible modificación a la Ley 1355 que impulsan los libertarios junto al oficialismo, cocineros y pescadores artesanales realizaron este sábado un encuentro abierto en el Aeroclub Ushuaia para poner en valor la gastronomía local y defender la prohibición de instalar salmoneras en aguas provinciales.

Bajo el lema “La Cocina Fueguina valorando el mar”, los reconocidos chefs Jorge Monopoli y Lino Adillon, junto a otros colegas y trabajadores del mar, cocinaron róbalo, almejas, mejillones, pejerrey y cholgas, compartiendo recetas y reflexiones para promover el consumo local y el cuidado del ecosistema marino.

La actividad se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por el dictamen que, en agosto, obtuvo el proyecto para modificar la Ley 1355, que desde 2021 prohíbe la salmonicultura en toda la provincia, y limitar la prohibición únicamente al Canal Beagle. El tema llegará a la sesión del miércoles 19 de noviembre, en medio de cuestionamientos por el procedimiento legislativo.

“Queremos proteger nuestras aguas. No queremos salmoneras que impacten en los productos del Canal Beagle y del Atlántico Sur. Si algo está protegido, ¿por qué deberíamos dejar de protegerlo?”, expresó Monopoli durante la jornada, que reunió a más de 50 personas con la ciudad de Ushuaia como escenario.

Las consecuencias de la salmoneras

Los organizadores recordaron las consecuencias económicas, ambientales y sociales de la salmonicultura en mar abierto, señalando el caso de Chile como ejemplo de los impactos negativos: afectación al turismo, uso intensivo de antibióticos, enfermedades derivadas del hacinamiento y escapes que alteran la biodiversidad. En esa línea remarcaron que la Ley 1355 “pone un límite claro a un modelo engañoso que ni genera empleo de calidad ni ofrece un alimento saludable”.

Asimismo, resaltaron que el 100% del salmón consumido en Argentina proviene de Chile, producido en jaulas flotantes en el mar, y que su calidad alimentaria no se equipara al salmón salvaje. Por eso, el encuentro buscó fomentar el consumo de especies nativas y fortalecer el vínculo directo entre pescadores y vecinos.

La jornada fue posible gracias al trabajo conjunto de los chefs Carlos Facello, Leonardo Giménez, Ariel Arruda, Lucas Carrera, Micaela Ramírez, Santiago Uribe, Noelia Pereyra, Pamela Fernández, Melisa Fernández, Christian Waisberg, Mauricio Chirizola, Carola Li, María Salduna, Florencia Urrutia, Zoe Gómez, Florencia Mangiarotti, Aldana Venera, Emmanuel Anoya, Jorge Monopoli, Bruna Rodrigues y Lino Adillon, y de los pescadores artesanales Juan Campos, Aníbal y “Paki”.