Chefs y pescadores de Ushuaia reclamaron sostener la prohibición a la salmonicultura antes del debate legislativo
El proyecto de los libertarios en la Legislatura busca modificar la ley 1355, que desde 2021 prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego.Tierra del Fuego18/11/2025
A días de que la Legislatura fueguina discuta una posible modificación a la Ley 1355 que impulsan los libertarios junto al oficialismo, cocineros y pescadores artesanales realizaron este sábado un encuentro abierto en el Aeroclub Ushuaia para poner en valor la gastronomía local y defender la prohibición de instalar salmoneras en aguas provinciales.
Bajo el lema “La Cocina Fueguina valorando el mar”, los reconocidos chefs Jorge Monopoli y Lino Adillon, junto a otros colegas y trabajadores del mar, cocinaron róbalo, almejas, mejillones, pejerrey y cholgas, compartiendo recetas y reflexiones para promover el consumo local y el cuidado del ecosistema marino.
La actividad se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por el dictamen que, en agosto, obtuvo el proyecto para modificar la Ley 1355, que desde 2021 prohíbe la salmonicultura en toda la provincia, y limitar la prohibición únicamente al Canal Beagle. El tema llegará a la sesión del miércoles 19 de noviembre, en medio de cuestionamientos por el procedimiento legislativo.
“Queremos proteger nuestras aguas. No queremos salmoneras que impacten en los productos del Canal Beagle y del Atlántico Sur. Si algo está protegido, ¿por qué deberíamos dejar de protegerlo?”, expresó Monopoli durante la jornada, que reunió a más de 50 personas con la ciudad de Ushuaia como escenario.
Las consecuencias de la salmoneras
Los organizadores recordaron las consecuencias económicas, ambientales y sociales de la salmonicultura en mar abierto, señalando el caso de Chile como ejemplo de los impactos negativos: afectación al turismo, uso intensivo de antibióticos, enfermedades derivadas del hacinamiento y escapes que alteran la biodiversidad. En esa línea remarcaron que la Ley 1355 “pone un límite claro a un modelo engañoso que ni genera empleo de calidad ni ofrece un alimento saludable”.
Asimismo, resaltaron que el 100% del salmón consumido en Argentina proviene de Chile, producido en jaulas flotantes en el mar, y que su calidad alimentaria no se equipara al salmón salvaje. Por eso, el encuentro buscó fomentar el consumo de especies nativas y fortalecer el vínculo directo entre pescadores y vecinos.
La jornada fue posible gracias al trabajo conjunto de los chefs Carlos Facello, Leonardo Giménez, Ariel Arruda, Lucas Carrera, Micaela Ramírez, Santiago Uribe, Noelia Pereyra, Pamela Fernández, Melisa Fernández, Christian Waisberg, Mauricio Chirizola, Carola Li, María Salduna, Florencia Urrutia, Zoe Gómez, Florencia Mangiarotti, Aldana Venera, Emmanuel Anoya, Jorge Monopoli, Bruna Rodrigues y Lino Adillon, y de los pescadores artesanales Juan Campos, Aníbal y “Paki”.
Presupuesto 2026 Río Grande | Gastón Díaz: "En Río Grande no habrá desmantelamiento ni políticas de abandono"Tierra del Fuego17/11/2025
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, expuso ante el Concejo Deliberante los lineamientos del Presupuesto 2026, con foco en transporte, ambiente, políticas urbanas y la defensa de los servicios y derechos municipales.
Comenzó el debate por el presupuesto municipal de Ushuaia, con críticas al gobierno nacional y un temor a una "devaluación"Tierra del Fuego17/11/2025
“Si hay una devaluación, posiblemente tengamos que volver a este Concejo para realizar un reajuste presupuestario" dijo el Jefe de Gabinete al exponer en el Concejo Deliberante de Ushuaia el Presupuesto 2026.
El nuevo sistema digital de habilitaciones comerciales permitirá a comerciantes y emprendedores realizar todo el trámite de forma completamente online.
Emiten alerta amarilla por lluvias y vientos intensos en toda la provinciaTierra del Fuego16/11/2025
Durante la mañana se esperan lluvias persistentes en las zonas sur y centro, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse los vientos, especialmente en el norte provincia.
USHUAIA | Labraron 18 actas de infracción por perros sueltos en el barrio Río PipoTierra del Fuego15/11/2025
"Necesitamos que las familias mantengan a sus perros contenidos para evitar accidentes, molestias y situaciones de riesgo" dijeron en Zoonosis luego de multar a los irresponsables.
El Intendente de Río Grande advirtió que la modificación de los procesos productivos de celulares fabricados en Tierra del Fuego podría derivar en la pérdida de 400 empleos.
Tras el desborde, el Municipio anunció un operativo integral para retirar sedimentos, limpiar el cauce y garantizar el correcto escurrimiento del agua.
Alerta estafas: La DPE advierte por una publicación falsa sobre un supuesto plan de bonificaciónTierra del Fuego14/11/2025
El organismo desmintió una publicación viral y recordó a la población que no existe ningún beneficio de ese tipo, instando a verificar siempre la información en canales oficiales.
Ushuaia promueve controles preventivos por el Día Mundial contra la DiabetesTierra del Fuego14/11/2025
Los vecinos pueden concurrir al Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, donde se realizan chequeos y se brinda asesoramiento profesional.
ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante todo el 2026Nacionales17/11/2025
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de 2026 iniciará el viernes 9 de enero. Aún resta conocer cuáles serán los incrementos que se aplicarán en los haberes de enero a diciembre del año próximo.
Gobierno reduce a 0% los Derechos de Exportación para aceites y lubricantes industrialesEconomía17/11/2025
La medida es para aceites y lubricantes del Mercosur con el fin de "bajar los costos marginales, mejorar los precios de exportación y reducir la brecha con competidores internacionales".
Un resumen por temas de actualidad: empleos perdidos, debate por la reforma laboral, negociaciones del Presupuesto 2026, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, y otras noticias clave del panorama nacional.
