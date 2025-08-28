Río Grande lanzó un Programa de Salud Mental para trabajadores de la industria

El intendente Martín Perez lanzó el Programa Municipal de Salud Mental para Trabajadores de la Industria, en un trabajo articulado con gremios, empresas y el Municipio de Río Grande.

El intendente Martín Perez encabezó la presentación del Programa Municipal de Salud Mental para Trabajadores de la Industria, una iniciativa que busca promover la prevención y el cuidado de la salud mental en el ámbito laboral. El evento contó con la participación de representantes de ASIMRA, UOM, Grupo BGH, supervisores y trabajadores metalúrgicos y de la industria electrónica, quienes también firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para fortalecer esta política pública.

La propuesta surge del acuerdo paritario celebrado en 2023 entre ASIMRA y AFARTE, que establecía la necesidad de abordar problemáticas sociales y generar acciones concretas en materia de salud mental laboral. En este marco, el Municipio aportará profesionales, capacitaciones y dispositivos de su Secretaría de Salud para llevar adelante el programa.

Durante el lanzamiento, Perez destacó que “esta iniciativa surgió a partir de un pedido de los compañeros de ASIMRA, que se acercaron al Municipio a solicitar este acompañamiento y poder contar con herramientas que permitan atender temas tan sensibles como la salud mental”.

Asimismo, subrayó la importancia de que tanto el sector privado como el gremial y el Estado trabajen en conjunto: “Lo que pretendemos con estas acciones es mostrar que hay políticas que son positivas, que nos ayudan a prevenir problemáticas complejas como el consumo y el suicidio”.

Por su parte, Javier Escobar, secretario general de ASIMRA, agradeció al Municipio y a BGH por la iniciativa: “La salud mental es un reclamo histórico de los trabajadores, y hoy contamos con un acompañamiento local fundamental para atravesar momentos tan críticos como los actuales”.

En tanto, José Muñoz, gerente de Recursos Humanos de BGH, valoró la propuesta como “una oportunidad para pensar al trabajador como persona integral y avanzar en un compromiso colectivo entre lo público y lo privado”.