Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendido

Un nuevo hecho de imprudencia al volante se registró esta madrugada cuando en la intersección de Padín Otero y Congreso Nacional, un conductor alcoholizado impactó su camioneta contra un cartel de tránsito y, tras el fuerte impacto, el vehículo comenzó a incendiarse en cuestión de segundos.

El hecho sucedió cuando una Toyota Rav4, conducido por Javier Marcelo Mamani (48), se estrelló contra un cartel de tránsito para luego comenzar a incendiarse. El fuego, que amenazaba con propagarse, fue sofocado rápidamente gracias a la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes evitaron un desenlace más grave. El conductor, en tanto, logró salir ileso de la unidad.

Sin embargo, la situación tomó otro giro cuando el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1.07 mg/l, más del doble del límite permitido. Por tal motivo, Mamani fue aprehendido contravencionalmente en el marco del artículo 120 de la Ley Provincial N° 1024, que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.