Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendido
El incidente sucedió en Padín Otero y Congreso Nacional, donde el conductor alcoholizado resultó milagrosamente ileso.Policiales30/08/2025
Un nuevo hecho de imprudencia al volante se registró esta madrugada cuando en la intersección de Padín Otero y Congreso Nacional, un conductor alcoholizado impactó su camioneta contra un cartel de tránsito y, tras el fuerte impacto, el vehículo comenzó a incendiarse en cuestión de segundos.
El hecho sucedió cuando una Toyota Rav4, conducido por Javier Marcelo Mamani (48), se estrelló contra un cartel de tránsito para luego comenzar a incendiarse. El fuego, que amenazaba con propagarse, fue sofocado rápidamente gracias a la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes evitaron un desenlace más grave. El conductor, en tanto, logró salir ileso de la unidad.
Sin embargo, la situación tomó otro giro cuando el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1.07 mg/l, más del doble del límite permitido. Por tal motivo, Mamani fue aprehendido contravencionalmente en el marco del artículo 120 de la Ley Provincial N° 1024, que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
Infantes de Marina argentinos y marines estadounidenses realizaron entrenamiento conjunto en Tierra del FuegoTierra del Fuego28/08/2025
Las prácticas incluyeron técnicas de supervivencia, movilidad y patrullaje en condiciones extremas de montaña y glaciares en la región austral, según informó la Armada Argentina de manera oficial.
El Gobierno aprobó una suba en los impuestos a los combustibles y repercutirá en los consumidoresEconomía29/08/2025
El Decreto firmado por Javier Milei establece incrementos en naftas y gasoil, que se aplicarán en dos etapas: primero en septiembre y luego en octubre.
El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el esquema de atención que se brindará en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.
