Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Valdés se impuso en Corrientes y no habrá balotaje
El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos en las elecciones a gobernador de Corrientes, logrando así el triunfo en primera vuelta y evitando el balotaje.
El peronista Martín “Tincho” Ascúa quedó en segundo lugar con el 20,1%, seguido por el ex mandatario Ricardo Colombi con el 17,27%. En tanto, La Libertad Avanza, representada por el diputado Lisandro Almirón, se ubicó cuarta con el 8,2%, según el escrutinio provisorio.
Desde el búnker oficialista, Valdés celebró que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y convocó a “trabajar juntos por el futuro de Corrientes”. Su hermano, el mandatario saliente Gustavo Valdés, ahora senador provincial electo, resaltó que fue “una de las campañas más sucias de los últimos tiempos”, pero aseguró que los correntinos “ratificaron un modelo de gestión exitoso”.
Al festejo asistieron dirigentes aliados como los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy). También recibió el respaldo de referentes de Provincias Unidas, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), quienes destacaron la defensa del federalismo y la austeridad como ejes de la gestión.
Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales28/08/2025
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.
Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.Nacionales27/08/2025
La medida permitirá el ingreso de ciudadanos de la India con pasaporte ordinario y visa válida de Estados Unidos, por hasta 90 días, sin necesidad de gestionar visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica.
Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreosNacionales26/08/2025
El gremio aeronáutico de ATEPSA mantiene las medidas de fuerza en reclamo salarial. Aerolíneas Argentinas concentra la mayor cantidad de cancelaciones y reprogramaciones.
Un helicóptero de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia logró evacuar al hombre, que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba en un pesquero.
Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales26/08/2025
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
Las cámaras Baja y Alta desactivaron las normativas que limitaban el derecho a huelga, disolvían Vialidad Nacional y modificaban organismos como el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los rechazos fueron plasmados en el Boletín Oficial.
La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.
Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendidoPoliciales30/08/2025
El incidente sucedió en Padín Otero y Congreso Nacional, donde el conductor alcoholizado resultó milagrosamente ileso.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás.
Operativo de limpieza en el barrio Peniel con participación de vecinos y el MunicipioTierra del Fuego01/09/2025
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.