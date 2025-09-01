Valdés se impuso en Corrientes y no habrá balotaje

El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos en las elecciones a gobernador de Corrientes, logrando así el triunfo en primera vuelta y evitando el balotaje.

El peronista Martín “Tincho” Ascúa quedó en segundo lugar con el 20,1%, seguido por el ex mandatario Ricardo Colombi con el 17,27%. En tanto, La Libertad Avanza, representada por el diputado Lisandro Almirón, se ubicó cuarta con el 8,2%, según el escrutinio provisorio.

Desde el búnker oficialista, Valdés celebró que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y convocó a “trabajar juntos por el futuro de Corrientes”. Su hermano, el mandatario saliente Gustavo Valdés, ahora senador provincial electo, resaltó que fue “una de las campañas más sucias de los últimos tiempos”, pero aseguró que los correntinos “ratificaron un modelo de gestión exitoso”.

Al festejo asistieron dirigentes aliados como los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy). También recibió el respaldo de referentes de Provincias Unidas, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), quienes destacaron la defensa del federalismo y la austeridad como ejes de la gestión.