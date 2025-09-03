Piden precaución al transitar la Ruta N°3 tramo fueguino por las nevadas

La Secretaría de Protección Civil solicitó a los conductores extremar las precauciones al transitar por la Ruta Nacional N.º 3, en el tramo que une el Paso Garibaldi con Ushuaia, debido a la presencia de nevadas en la zona.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar la señalización vial y las indicaciones del personal que trabaja en los controles.

Además, se reiteró que continúa en vigencia el Operativo Invierno 2025, por lo que es obligatorio el uso de cubiertas de invierno para garantizar la seguridad en la circulación.