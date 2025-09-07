Rescataron a una mujer herida en el glaciar Ojo del Albino

Una mujer fue rescatada por este sábado por integrantes de la Comisión Auxilio Ushuaia, luego de sufrir una herida que le impidió continuar su camino.

El hecho se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando la Central de Emergencias de Defensa Civil recibió un llamado alertando que una mujer había sufrido un accidente en la zona mencionada, donde se clavó accidentalmente una piqueta en la región púbica.

De inmediato se activó la Comisión de Auxilio de Ushuaia, que contó con la colaboración de la empresa Heliushuaia, la cual puso a disposición un helicóptero para el traslado aéreo de rescatistas. El equipo brindó primeros auxilios en el lugar y trasladó a la persona herida hasta el hangar de la empresa, desde donde fue derivada en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia.

En paralelo, se había montado un operativo terrestre con otro grupo de rescatistas que inició el ascenso hacia el glaciar, aunque este fue desactivado al confirmarse la viabilidad del rescate aéreo.

Un grupo reducido de rescatistas acompañó además a los acompañantes de la mujer en el descenso a pie hasta el estacionamiento de Laguna Esmeralda. El operativo finalizó cerca de las 17:30 horas.

Desde la Comisión de Auxilio destacaron la coordinación entre organismos y la colaboración de empresas locales, que hicieron posible una rápida respuesta en una zona de difícil acceso.