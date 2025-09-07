Rescataron a una mujer herida en el glaciar Ojo del Albino

El Municipio de Río Grande lamentó el fallecimiento del empresario Roberto FraserTierra del Fuego06/09/2025
El fundador de la empresa fueguina "Transporte Fraser" fue recordado por su trayectoria, compromiso con la ciudad y su calidad humana.
Un helicóptero facilitó el operativo de la Comisión de Auxilio tras un grave accidente ocurrido este sábado en zona de montañaTierra del Fuego07/09/2025
Una mujer fue rescatada por este sábado por integrantes de la Comisión Auxilio Ushuaia, luego de sufrir una herida que le impidió continuar su camino.
El hecho se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando la Central de Emergencias de Defensa Civil recibió un llamado alertando que una mujer había sufrido un accidente en la zona mencionada, donde se clavó accidentalmente una piqueta en la región púbica.
De inmediato se activó la Comisión de Auxilio de Ushuaia, que contó con la colaboración de la empresa Heliushuaia, la cual puso a disposición un helicóptero para el traslado aéreo de rescatistas. El equipo brindó primeros auxilios en el lugar y trasladó a la persona herida hasta el hangar de la empresa, desde donde fue derivada en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia.
En paralelo, se había montado un operativo terrestre con otro grupo de rescatistas que inició el ascenso hacia el glaciar, aunque este fue desactivado al confirmarse la viabilidad del rescate aéreo.
Un grupo reducido de rescatistas acompañó además a los acompañantes de la mujer en el descenso a pie hasta el estacionamiento de Laguna Esmeralda. El operativo finalizó cerca de las 17:30 horas.
Desde la Comisión de Auxilio destacaron la coordinación entre organismos y la colaboración de empresas locales, que hicieron posible una rápida respuesta en una zona de difícil acceso.
Río Grande Activa avanza con los trabajos en el invernadero hidropónico de la Misión Salesiana para garantizar una nueva campaña de alimentos locales.
La turista, oriunda de Buenos Aires, sufrió una lesión en el tobillo mientras recorría el sendero de Laguna Esmeralda y tuvo que ser rescatada por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.
A las medidas de fuerza que se vienen aplicando continuamente desde marzo de este año, sumado los últimos acampes que mantiene el gremio, ahora anunciaron un nuevo paro que afectará a las clases.
Kevin Ortiz seguirá en prisión tras agredir a su ex pareja en plena vía pública, provocándole lesiones graves en el rostro y realizándole amenazas.
Advierten que el desmantelamiento de políticas nacionales incrementa la demanda local y obliga al Municipio a reforzar los dispositivos de acompañamiento psicológico, legal y social para mujeres en situación de violencia.
La medida forma parte del plan de modernización del transporte público, según explicaron desde la UISE.
El Municipio confirmó que se hará cargo del sepelio de las víctimas del siniestro en el barrio Peniel 1, mientras familiares y allegados organizan colectas para reconstruir la vivienda y ayudar a los abuelos de los jóvenes.
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en calle Isla San Pedro al 100 fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
Los voluntarios dieron a conocer el parte del trágico hecho en donde dos personas murieron y otras dos están internadas por quemaduras.
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.
El mandatario ucraniano calificó de “irreal” la propuesta de Putin y sugirió que, si realmente busca negociar, el encuentro debería realizarse en Kiev.
