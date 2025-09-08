El mandatario ucraniano calificó de “irreal” la propuesta de Putin y sugirió que, si realmente busca negociar, el encuentro debería realizarse en Kiev.
Haití se aísla del mundo con las pandillas controlando casi toda la capital y suspenden vuelos
Los pandilleros terroristas controlan el 90% de Puerto Príncipe, en un país donde el hambre está a la orden del día y donde ya no hay gobernantes.Mundo08/09/2025
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció la extensión de la prohibición de vuelos comerciales hacia Puerto Príncipe hasta el 7 de marzo de 2026, al advertir que la capital haitiana se encuentra prácticamente dominada por organizaciones criminales armadas.
Según la agencia, las pandillas ejercen control sobre el 90% de la ciudad y de las rutas estratégicas de acceso, lo que representa un riesgo directo para las operaciones aéreas debido a la posibilidad de ataques con armas de fuego y drones.“Las pandillas haitianas mantienen acceso a armas pequeñas y sistemas de aeronaves no tripuladas capaces de alcanzar fases de vuelo a baja altitud”, señaló la FAA en un comunicado.
La situación de violencia y descontrol llevó al gobierno de Estados Unidos a designar en mayo a la coalición criminal Viv Ansanm como organización terrorista extranjera. Este grupo, integrado por las pandillas más poderosas de la capital, había forzado el cierre del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture durante casi tres meses en 2024 tras ataques coordinados contra infraestructuras clave.
Aunque el aeropuerto reabrió en mayo, la violencia no se detuvo. En noviembre pasado, un vuelo de Spirit Airlines fue alcanzado por disparos al aterrizar en Puerto Príncipe, incidente en el que una azafata resultó herida de forma leve. Otros aviones en tierra también fueron alcanzados en esa ocasión.
Con este nuevo bloqueo aéreo, Haití profundiza su aislamiento internacional, mientras la población sigue atrapada en una ciudad donde la autoridad estatal ha quedado desplazada casi por completo por el poder de las pandillas.
El Presidente de EE.UU advierte a Venezuela y autoriza acciones militares ante cualquier amenaza a buques estadounidenses en el Caribe.
Putin advirtió que cualquier tropa extranjera en Ucrania será considerada “objetivo legítimo”
El mandatario ruso rechazó la idea de una fuerza de paz internacional y aseguró que Moscú solo aceptará acuerdos con garantías de seguridad legalmente vinculantes.
La mayoría de las víctimas fueron registradas en zonas montañosas, donde casi todos los edificios quedaron destruidos.
Zelenski denunció que las ofensivas estuvieron dirigidas a la infraestructura energética y reclamó mayor presión internacional sobre el Kremlin.
El mandatario vinculó a la organización Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro y defendió el ataque como una acción “contra el narcoterrorismo”.
El sismo de magnitud 6,0 destruyó aldeas enteras y provoca escenas de desesperación entre los sobrevivientes.
El país báltico culminó la colocación de estructuras piramidales antitanques como parte de su estrategia de defensa ante una posible agresión de Moscú.
Trascendieron los nombres de los fallecidos en el incendio en Ushuaia y ya hay un detenidoPoliciales05/09/2025
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en calle Isla San Pedro al 100 fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatalesPoliciales06/09/2025
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.
Martín Perez sobre las elecciones bonaerenses: “La respuesta a la motosierra es un peronismo que funciona”Tierra del Fuego07/09/2025
El intendente de Río Grande celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a defender Tierra del Fuego en octubre.
Vuoto sobre las elecciones bonaerenses: “Con unidad se puede poner un freno a Milei y abrir un futuro de esperanza”Tierra del Fuego07/09/2025
El intendente de Ushuaia celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a fortalecer la unidad del movimiento.
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"Nacionales07/09/2025
La expresidenta se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, con duras críticas al rumbo económico del gobierno y de "estigmatizar" a las personas con discapacidad.