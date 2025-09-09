Fuertes críticas del Colectivo de Discapacidad al Banco de Tierra del Fuego, UNTDF y la OSEF

El Colectivo Provincial de Discapacidad de Tierra del Fuego, Fuertes y Unidos, difundió un duro comunicado en el que cuestiona la falta de políticas inclusivas en la provincia y repudia un episodio ocurrido en la sucursal del Banco de Tierra del Fuego (BTF) de Roca y San Martín, en Ushuaia, donde —según denuncian— una trabajadora de seguridad negó el acceso al baño a una persona con discapacidad que lo solicitó de manera urgente.

“En Tierra del Fuego actualmente se habla mucho de discapacidad pero se hace muy poco”, expresaron desde la organización.

Entre los reclamos, remarcan que en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y en los institutos terciarios no existe un acompañamiento real para estudiantes con discapacidad, lo que deja a muchos jóvenes sin apoyo para continuar su formación. También advierten sobre la falta de programas de formación laboral y la ausencia de oportunidades para garantizar un ingreso digno.

El comunicado también denuncia que las reuniones entre la Secretaría de Discapacidad de la provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se realizan sin participación de personas con discapacidad, y exigen el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral en el sector público.

Otro de los puntos señalados es el funcionamiento de OSEF, que —según el Colectivo— demora meses en autorizar prestaciones médicas, generando situaciones de abandono. Asimismo, critican las demoras en la entrega de certificados de discapacidad y CMO, mientras que los profesionales que trabajan en el área llevan meses sin cobrar sus honorarios.