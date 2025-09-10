La medida se tomó tras el análisis de las condiciones climáticas junto al Servicio Meteorológico Nacional. Se mantendrán controles preventivos en zonas altas.
Nueva jornada de limpieza en la Bahía Encerrada para preservar la reserva natural
La Municipalidad de Ushuaia, junto a Prefectura Naval y la Asociación Bahía Encerrada, retiraron residuos voluminosos y anunciaron campañas de concientización ambiental.Tierra del Fuego10/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en colaboración con personal de la Prefectura Naval Argentina y la Asociación Bahía Encerrada (ABE), llevó adelante una nueva jornada de limpieza en la reserva natural Bahía Encerrada, con el objetivo de poner en valor este espacio verde de la ciudad.
El secretario de Medio Ambiente, David Ferreyra, explicó que “el operativo se inició a las 12 horas, dado que es el momento en que baja la marea y ahí, se retiraron numerosos residuos voluminosos, a través de un trabajo articulado entre las diferentes entidades”.
Asimismo, lamentó que “haya vecinos y vecinas que rompan con las normas de convivencia y arrojen residuos en un pulmón verde tan valioso para la ciudad”. En ese sentido, adelantó que “en los próximos meses estaremos abocados a realizar campañas de sensibilización y concientización sobre el correcto tratamiento que debemos darle a los residuos domiciliarios y voluminosos, porque lamentablemente son situaciones que se repiten en distintos sectores”.
Ferreyra también señaló que, en el marco del 15° aniversario de la Asociación Bahía Encerrada, se prevé la colocación de nueva cartelería indicativa y la puesta en valor de los miradores, con el fin de que vecinos y turistas puedan disfrutar aún más de este espacio natural.
Río Grande espera entregar 2 millones de plantines de hortalizas en el 2025-2026Tierra del Fuego10/09/2025
Los plantines, en variedades como lechuga, rúcula, acelga, tomates, perejil, orégano y cilantro, se producen en el Invernadero Municipal y serán destinados tanto a productores inscriptos como a familias que buscan complementar su alimentación.
La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevaron adelante adiestramientos de interoperabilidad en escenarios de alta exigencia.
Fuertes críticas del Colectivo de Discapacidad al Banco de Tierra del Fuego, UNTDF y la OSEFTierra del Fuego09/09/2025
Denuncian discriminación en una sucursal del BTF de Ushuaia, a su vez cuestionan la falta de inclusión en la Universidad de Tierra del Fuego y el destrato de la obra social de los empleados públicos para la discapacidad.
Melella dijo que la nueva central eléctrica "asegurará energía a Ushuaia por los próximos treinta años"Tierra del Fuego09/09/2025
La obra, que demandará más de 60 millones de dólares, se emplazará en el ingreso de Ushuaia y comenzará a ejecutarse en breve, según anunciaron en el Gobierno.
ARAF asistió a los animales sobrevivientes del incendio en Isla San Pedro: “Pasaron horas llorando y mirando su casa destruida”Tierra del Fuego09/09/2025
La presidenta de la asociación protectora relató cómo trabajan para contener a los animales que quedaron desamparados tras la tragedia en Isla San Pedro.
Con el apoyo de empresas chinas, Tierra del Fuego firmó el contrato para construir una nueva central eléctrica en UshuaiaTierra del Fuego09/09/2025
El proyecto, impulsado por una empresa china y la estatal Terra Ignis, promete una solución de fondo a la crisis energética de Ushuaia, aunque los términos del contrato aún no fueron dados a conocer.
Ushuaia celebró la multiculturalidad en una nueva edición de la Fiesta de las ColectividadesTierra del Fuego08/09/2025
Durante el fin de semana, los representantes de naciones expusieron sus culturas, comidas, bailes y tradiciones.
