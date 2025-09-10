Nueva jornada de limpieza en la Bahía Encerrada para preservar la reserva natural

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en colaboración con personal de la Prefectura Naval Argentina y la Asociación Bahía Encerrada (ABE), llevó adelante una nueva jornada de limpieza en la reserva natural Bahía Encerrada, con el objetivo de poner en valor este espacio verde de la ciudad.

El secretario de Medio Ambiente, David Ferreyra, explicó que “el operativo se inició a las 12 horas, dado que es el momento en que baja la marea y ahí, se retiraron numerosos residuos voluminosos, a través de un trabajo articulado entre las diferentes entidades”.

Asimismo, lamentó que “haya vecinos y vecinas que rompan con las normas de convivencia y arrojen residuos en un pulmón verde tan valioso para la ciudad”. En ese sentido, adelantó que “en los próximos meses estaremos abocados a realizar campañas de sensibilización y concientización sobre el correcto tratamiento que debemos darle a los residuos domiciliarios y voluminosos, porque lamentablemente son situaciones que se repiten en distintos sectores”.

Ferreyra también señaló que, en el marco del 15° aniversario de la Asociación Bahía Encerrada, se prevé la colocación de nueva cartelería indicativa y la puesta en valor de los miradores, con el fin de que vecinos y turistas puedan disfrutar aún más de este espacio natural.