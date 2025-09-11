Tensión en Europa: drones rusos cruzaron a Polonia y Varsovia anuncia modernización militar

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció este jueves que su gobierno impulsará un “gran programa de modernización” de las Fuerzas Armadas, luego de que drones rusos ingresaran al espacio aéreo polaco, en lo que funcionarios europeos consideraron una provocación deliberada.

El incidente ocurrió el miércoles en medio de una nueva ola de ataques rusos contra Ucrania y generó la primera amenaza concreta al espacio aéreo de un país miembro de la OTAN desde el inicio de la invasión en 2022, lo que incrementa los temores de un posible conflicto regional más amplio.

En respuesta, la Agencia Polaca de Navegación Aérea dispuso restricciones de tráfico en el este del país por motivos de seguridad nacional, a pedido del ejército.

Polonia también denunció que parte de los drones ingresaron desde Bielorrusia, donde tropas rusas y bielorrusas se preparan para iniciar ejercicios militares conjuntos este viernes. Como medida preventiva, el gobierno polaco anunció el cierre de su frontera con Bielorrusia desde la medianoche del jueves.

El episodio se suma a la creciente preocupación internacional por la falta de avances en las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, pese a los intentos de mediación liderados por Estados Unidos.

"Los pilotos polacos y sus aliados superaron anoche su prueba más importante: proteger los cielos polacos de la provocación rusa. ¡Son nuestros héroes!" escribió el primer ministro polaco en su cuenta de Twitter.