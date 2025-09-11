Una mujer trasladada al hospital tras un incendio en Ushuaia

El desperfecto eléctrico habría causado el incendio en la vivienda

Un incendio ocurrido en una vivienda del Valle de las Cascadas de Andorra, dejó como saldo una una mujer trasladada preventivamente al Hospital Regional Ushuaia.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 horas, cuando personal policial intervino en el sector Valle de las Cascadas tras el reporte de un incendio en una vivienda.

Al arribar, constataron que el foco ígneo había sido parcialmente sofocado por los propios moradores, aunque aún persistía humo en el interior de la propiedad. Ante esta situación, se solicitó la presencia de bomberos del cuartel Zona Norte, quienes continuaron con tareas de ventilación y prevención para garantizar la seguridad del lugar.

Una mujer que se encontraba en la vivienda fue trasladada al nosocomio local por precaución, acompañada por un familiar.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se habría originado por un desperfecto eléctrico.