Gastón Díaz: “No podemos permitir más improvisación ni obras paralizadas en Tierra del Fuego”

El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Dr. Gastón Díaz, lanzó fuertes críticas al Gobierno Nacional por la paralización de obras clave en la provincia. En un contexto de creciente preocupación por el impacto social y económico de estas decisiones, Díaz pidió que se retomen con urgencia los trabajos detenidos y se recupere el rol activo del Estado en la inversión pública.

“Necesitamos que se discuta un presupuesto que ponga nuevamente en funcionamiento al Estado Nacional y a todo el aparato productivo de la Argentina”, reclamó Díaz, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias concretas que ya se sienten en Tierra del Fuego.

En su análisis, el dirigente hizo hincapié en proyectos emblemáticos que hoy se encuentran frenados, como “las urbanizaciones en los sectores K y D de Ushuaia, o la pasarela Pedro Fique”, así como obras fundamentales en Río Grande. “El entubado del canal paralelo a la calle Islas Malvinas, la terminal de ómnibus o el mercado de productores locales siguen sin avances ante la quita de presupuesto nacional”, remarcó. Y subrayó: “Todas estas obras representan mejoras significativas en la calidad de vida de los vecinos de Tierra del Fuego. No solo hablamos de infraestructura clave para la provincia; también hablamos de una fuerte pérdida de dinamismo para nuestra economía y, con ello, de miles de puestos de trabajo”.

En ese sentido, insistió en que “la obra pública motoriza la economía” y que su paralización afecta directamente a múltiples sectores. “Es una actividad con un fuerte efecto multiplicador, que le inyecta recursos a otros sectores como el comercial”, explicó el abogado.

Además, advirtió que el problema no es únicamente la suspensión de obras en curso, sino la falta total de horizonte en materia de inversión federal: “Es un Gobierno Nacional que no debate el presupuesto de los argentinos porque no quiere transparentar su falta de planificación ni el abandono de las funciones del Estado. Lo vemos en las obras inconclusas y en la incertidumbre que genera en la gente. La planificación es la base de cualquier gestión seria, y hoy Milei está demostrando todo lo contrario”.

Díaz también valoró la gestión local en contraposición con la nacional. “Martín Perez demuestra todos los días que, cuando se planifica y se trabaja con equipos profesionales, las obras se hacen realidad y los vecinos ven mejoras concretas en su vida cotidiana. Eso es lo que queremos llevar también a nivel nacional”, expresó.

Para cerrar, lanzó un mensaje directo al Ejecutivo nacional: “Le exigimos al Gobierno Nacional que reactive las obras en Tierra del Fuego, que nos cuenten qué piensan hacer para poner en marcha el aparato productivo. No podemos permitir más improvisación ni que sigan frenando el desarrollo de nuestro país y de nuestra provincia”.