Francia envía aviones de combate a Polonia tras incursión de drones rusos

La tensión en Europa del Este se intensificó luego de la incursión de drones rusos en territorio polaco. En respuesta, Francia anunció el envío de tres aviones de combate Rafale para proteger el espacio aéreo de Polonia, mientras que el Reino Unido impuso nuevas sanciones contra los ingresos petroleros y la cadena de suministros militares de Moscú.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que el despliegue busca reforzar el flanco oriental de la OTAN y enviar un mensaje claro al Kremlin: “La seguridad del continente europeo es nuestra principal prioridad. No cederemos a la intimidación de Rusia”.

Según el Ministerio de Defensa francés, los Rafale realizarán patrullas conjuntas con otras aeronaves de la OTAN y estarán acompañados por personal, equipamiento y municiones.

Por su parte, las sanciones británicas incluyen la prohibición a 70 buques vinculados a la “flota en la sombra” rusa, además de sanciones contra 30 personas y empresas, entre ellas firmas con sede en China y Turquía, acusadas de facilitar componentes electrónicos, químicos y explosivos para la maquinaria bélica de Moscú.