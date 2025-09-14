Ya no será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informó que, mediante la resolución SSU N° 15/2025, se resolvió adelantar la finalización de la temporada invernal al domingo 14 de septiembre. De este modo, desde el lunes 15 ya no será obligatorio circular con cubiertas de invierno en la ciudad.

La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Seguridad Urbana luego de un análisis conjunto con el Gobierno provincial y el Servicio Meteorológico Nacional, que consideró la evolución favorable de las condiciones climáticas.

En paralelo, la Provincia también dispuso el fin del Operativo Invierno desde este lunes, por lo que en todo el territorio fueguino dejará de ser exigido el uso de cubiertas especiales. No obstante, las autoridades advirtieron que la determinación quedará sujeta a eventuales situaciones extraordinarias que puedan registrarse en los próximos días.