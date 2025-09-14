Nuevamente los docentes ocuparán las calles haciendo un acampe que estará acompañado de un paro de 48 horas afectando al alumnado de las escuelas públicas y colegios.
Ya no será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia
Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.Tierra del Fuego14/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia informó que, mediante la resolución SSU N° 15/2025, se resolvió adelantar la finalización de la temporada invernal al domingo 14 de septiembre. De este modo, desde el lunes 15 ya no será obligatorio circular con cubiertas de invierno en la ciudad.
La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Seguridad Urbana luego de un análisis conjunto con el Gobierno provincial y el Servicio Meteorológico Nacional, que consideró la evolución favorable de las condiciones climáticas.
En paralelo, la Provincia también dispuso el fin del Operativo Invierno desde este lunes, por lo que en todo el territorio fueguino dejará de ser exigido el uso de cubiertas especiales. No obstante, las autoridades advirtieron que la determinación quedará sujeta a eventuales situaciones extraordinarias que puedan registrarse en los próximos días.
Dos Santos celebró la inversión energética y destacó el fortalecimiento de la usina de TolhuinTierra del Fuego13/09/2025
El gobernador Gustavo Melella anunció acciones concretas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la ciudad. La legisladora dijo que "se está en camino el respaldo necesario para estabilizar el sistema de energía".
Para la Justicia, el magistrado tenía en su poder material utilizado en una causa de abuso sexual infantil y no hubo delito.
Más de 80 intervenciones por caídas de árboles y voladuras de techos por el fuerte temporal en UshuaiaTierra del Fuego13/09/2025
Se activó un operativo conjunto con más de 100 trabajadores municipales y organismos de emergencia para responder a los numerosos incidentes provocados por el temporal de viento.
Tierra del Fuego: levantan bloqueo de carne, pero mantienen prohibición de ingreso para cortes con huesoTierra del Fuego12/09/2025
Las Cámaras de Comercio lograron destrabar el ingreso de carne a la isla, pero el SENASA aclaró que solo se restringe el ingreso de carne con hueso y especies susceptibles a fiebre aftosa.
Defensa Civil emite recomendaciones por vientos que superarán los 100 km/h en UshuaiaTierra del Fuego12/09/2025
Se esperan ráfagas intensas desde la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado; piden extremar precauciones.
"El pueblo le dijo basta a las políticas de Milei, pero el Gobierno Nacional no escucha” dijo Laura AvilaTierra del Fuego11/09/2025
La secretaria general del Partido Justicialista de Tierra del Fuego se refirió al resultado electoral y cuestionó el veto l a la Ley de Financiamiento Universitario.
El presidente de EE.UU advirtió que la dependencia energética de Moscú “debilita enormemente” la capacidad de negociación de la alianza y anticipó sanciones comerciales contra Pekín.
Randazzo y los candidatos de Provincias Unidas trazan agenda junto a Schiaretti y PichettoNacionales12/09/2025
El espacio, que no representa al kirchnerismo y los liberales, acordó defender el presupuesto universitario, del Garrahan y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN.
