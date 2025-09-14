Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.
Ushuaia: más de 60 intervenciones por el temporal de viento en apenas cinco horas
El Municipio trabaja en la limpieza y asistencia a los barrios más afectados por el fuerte viento donde hubo voladuras de techos, caídas de árboles, voladuras de elementos, entre otras emergencias.Tierra del Fuego14/09/2025
La Municipalidad informó que, en un lapso de cinco horas, Defensa Civil, en articulación con los cuarteles de bomberos y la Dirección Provincial de Energía (DPE), respondió a más de 60 emergencias producto del fuerte temporal de viento que azotó a la ciudad.
El operativo se extendió hasta la madrugada de este sábado e incluyó la atención de caídas de árboles, daños en viviendas, carteles y cables caídos, entre otros incidentes que representaban riesgo para los vecinos.
Desde la Subsecretaría de Seguridad Urbana se elaboró un mapa con la geolocalización de cada hecho, lo que permitió dimensionar la magnitud de la jornada y reforzar la respuesta rápida en cada sector.
A su vez, el viernes comenzaron los trabajos de limpieza en la Avenida Alem, los barrios KyD y Kaupén, y en el Valle de Andorra, bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable junto a distintas áreas municipales.
“Estamos llevando adelante un trabajo articulado con todas las áreas para dar respuesta inmediata a cada situación y garantizar que los vecinos recuperen la tranquilidad lo antes posible”, señaló el secretario de Ambiente, David Ferreyra.
Las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad y recordaron que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar al 103 de Defensa Civil, disponible las 24 horas, o al Centro de Atención Vecinal Ushuaia (CAVUSH) al 2901-607236.
