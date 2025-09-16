Maduro anunció el despliegue de 2,5 millones de militares y milicianos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que en el país se desplegaron 2,5 millones de militares y milicianos el pasado jueves, en el marco de un plan de defensa por “la paz y soberanía” ante las “amenazas” que atribuye a Estados Unidos.

“Estamos desplegados, seguiremos desplegados. Esta crisis nos ha servido de oportunidad para relanzar aún más los planes, para perfeccionarlos”, señaló el mandatario en una rueda de prensa internacional transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro subrayó que estos operativos se seguirán llevando a cabo “sin previo aviso” y en “cualquier momento”, como parte de la estrategia de defensa nacional.