Kiev confirmó el ataque a una refinería en Saratov, mientras drones rusos golpearon depósitos y zonas civiles, dejando muertos y heridos.
Maduro anunció el despliegue de 2,5 millones de militares y milicianos
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.Mundo16/09/2025 EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que en el país se desplegaron 2,5 millones de militares y milicianos el pasado jueves, en el marco de un plan de defensa por “la paz y soberanía” ante las “amenazas” que atribuye a Estados Unidos.
“Estamos desplegados, seguiremos desplegados. Esta crisis nos ha servido de oportunidad para relanzar aún más los planes, para perfeccionarlos”, señaló el mandatario en una rueda de prensa internacional transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Maduro subrayó que estos operativos se seguirán llevando a cabo “sin previo aviso” y en “cualquier momento”, como parte de la estrategia de defensa nacional.
Según Trump, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
El primer ministro qatarí responsabilizó a Israel de frustrar la mediación tras el ataque contra líderes de Hamas en Doha.
El organismo suspendió a una farmacéutica por incumplimientos graves, prohibió filtros de agua, entre ellos de Electrolux por generar síntomas gastrointestinales. Además, alertó sobre el robo de un equipo médico y producto para alisado de pelos.
Recordaron que está prohibido colocar carteles y pasacalles en espacios públicos para preservar el orden urbano y la seguridad de la comunidad.
El Presidente presentó el Presupuesto 2026 donde anunció que las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad se incrementarán un 5%.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.