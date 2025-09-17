El tratado crea un mercado de 300 millones de personas y busca fortalecer el multilateralismo frente al proteccionismo global.
Los muertos por hambre en Gaza ascienden a 425 desde la invasión israelí
Tres personas se sumaron a la lista de los fallecidos a causa del hambre. Desde que Israel avanza y destruye toda Gaza, el número total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí supera las 64.000.Mundo17/09/2025
El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza informó que al menos tres personas murieron de hambre esta semana, lo que eleva a 425 el número de fallecidos por desnutrición desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Entre las víctimas figuran 125 niños.
Según el recuento oficial, la cifra total de muertos en el enclave supera los 64.000 desde el comienzo de la embestida militar.
El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, destacó la labor de su personal en medio de la emergencia humanitaria y aseguró que su determinación de “seguir trabajando a pesar de las condiciones inhumanas es inspiradora”.
Por su parte, la portavoz en Gaza de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Olga Cherevko, advirtió que “la historia juzgará a la comunidad internacional por sus acciones, no por sus palabras”.
En un reporte desde Deir al-Balah, describió que “el inconfundible olor a muerte está por todas partes, como un macabro recordatorio de que las ruinas a lo largo de las calles esconden los restos de madres, padres e hijos”.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
Kiev confirmó el ataque a una refinería en Saratov, mientras drones rusos golpearon depósitos y zonas civiles, dejando muertos y heridos.
VIDEO | Estados Unidos atacó presuntos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionalesMundo15/09/2025
Según Trump, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
El israelí, cuyo caso fue conocido por el documental de Netflix, fue detenido tras huir de la Justicia.
El jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov, adelantó que podrían limitar la velocidad de las comunicaciones 4G y 5G en zonas específicas para impedir que Moscú utilice las redes en operaciones militares.
Cinco aeronaves estadounidenses aterrizaron en la exbase de Roosevelt Roads en medio de crecientes fricciones entre Estados Unidos y Venezuela.
El presidente de EE.UU advirtió que la dependencia energética de Moscú “debilita enormemente” la capacidad de negociación de la alianza y anticipó sanciones comerciales contra Pekín.
Argentina adelantará a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde 2026Salud16/09/2025
La medida fue acordada entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde los 18 meses, y no a los 5 años como ocurre actualmente.
Milei segura que en el 2026 habrá aumentos en jubilaciones, pensiones, salud y educaciónEconomía16/09/2025
El Presidente presentó el Presupuesto 2026 donde anunció que las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad se incrementarán un 5%.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.