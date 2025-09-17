Los muertos por hambre en Gaza ascienden a 425 desde la invasión israelí

El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza informó que al menos tres personas murieron de hambre esta semana, lo que eleva a 425 el número de fallecidos por desnutrición desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Entre las víctimas figuran 125 niños.

Según el recuento oficial, la cifra total de muertos en el enclave supera los 64.000 desde el comienzo de la embestida militar.

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, destacó la labor de su personal en medio de la emergencia humanitaria y aseguró que su determinación de “seguir trabajando a pesar de las condiciones inhumanas es inspiradora”.

Por su parte, la portavoz en Gaza de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Olga Cherevko, advirtió que “la historia juzgará a la comunidad internacional por sus acciones, no por sus palabras”.

En un reporte desde Deir al-Balah, describió que “el inconfundible olor a muerte está por todas partes, como un macabro recordatorio de que las ruinas a lo largo de las calles esconden los restos de madres, padres e hijos”.