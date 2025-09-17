Tres hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos tras un operativo de Gendarmería Nacional en el que también se incautaron hojas de coca y dinero en efectivo.
Durísima derrota parlamentaria para Milei: Diputados rechazó sus vetos a las leyes del Garrahan y de universidades
Con mayoría especial de dos tercios, la Cámara baja insistió en sancionar las normas de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que ahora deberán ser ratificadas en el Senado.Nacionales17/09/2025
La Cámara de Diputados le dio hoy un duro revés a los vetos del presidente,avier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan y a la de Financiamiento para las Universidades Nacionales.
En la primera votación, el veto a la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan fue rechazado con 181 votos afirmativos y 60 negativos. Luego, la Cámara trató la norma vinculada al financiamiento de las universidades públicas, donde el resultado fue de 174 votos contra 67.
Ahora, ambas iniciativas deberán ser tratadas en el Senado, que tendrá la responsabilidad de reunir nuevamente los dos tercios de los votos para que las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo queden definitivamente promulgadas.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá para consensuar el plan de trabajo y el cronograma de análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Tras la salida de Spagnuolo por el caso de presuntas coimas, el Gobierno designó un nuevo funcionario en la ANDISNacionales15/09/2025
Asume Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.
El Gobierno formalizó por decreto la vuelta de la cartera que había sido degradada a Secretaría, ampliando además sus competencias en turismo, deporte y medioambiente.
Randazzo y los candidatos de Provincias Unidas trazan agenda junto a Schiaretti y PichettoNacionales12/09/2025
El espacio, que no representa al kirchnerismo y los liberales, acordó defender el presupuesto universitario, del Garrahan y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN.
La Dirección Nacional Electoral asignó los aportes para las campañas legislativas 2025Nacionales12/09/2025
Los fondos serán destinados a los partidos con candidaturas oficializadas para diputados nacionales, con descuentos por deudas y sanciones impuestas por la Justicia Electoral.
Kicillof: "El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades"Nacionales11/09/2025
En campaña, el gobernador bonaerense afirmó que su gestión no trabaja por “marketing, sino por convicción”, al tiempo que desembolsó sus críticas al rumbo del gobierno nacional.
El RENAPER lanzó una herramienta digital que permite confirmar al instante si un documento de la serie AAL requiere revisión. También habrá reposición inmediata para quienes tengan viajes programados.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
Multan a veterinarias de Río Grande por incumplir guardias nocturnas de emergenciaTierra del Fuego16/09/2025
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.