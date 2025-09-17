Durísima derrota parlamentaria para Milei: Diputados rechazó sus vetos a las leyes del Garrahan y de universidades

La Cámara de Diputados le dio hoy un duro revés a los vetos del presidente,avier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan y a la de Financiamiento para las Universidades Nacionales.

En la primera votación, el veto a la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan fue rechazado con 181 votos afirmativos y 60 negativos. Luego, la Cámara trató la norma vinculada al financiamiento de las universidades públicas, donde el resultado fue de 174 votos contra 67.

Ahora, ambas iniciativas deberán ser tratadas en el Senado, que tendrá la responsabilidad de reunir nuevamente los dos tercios de los votos para que las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo queden definitivamente promulgadas.