Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA y referentes de la comunidad judía en Ushuaia

El intendente Walter Vuoto recibió este miércoles al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, acompañado por Damián Richard y Elisa Varela, referentes de la comunidad judía en Ushuaia.

El encuentro se llevó a cabo en la Intendencia y contó con la participación del jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, y del secretario de Gobierno, César Molina.

Durante la reunión, se dialogó sobre distintos proyectos en conjunto entre la Municipalidad y la AMIA, vinculados a la cultura, la religión y la vida comunitaria, así como sobre el predio y el cementerio judío de la ciudad.

“Seguimos trabajando para fortalecer lazos, construir comunidad y potenciar iniciativas que nos enriquecen como sociedad”, destacó el Jefe comunal.