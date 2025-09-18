Se prevén 525 recaladas en el puerto más austral del mundo, con su mayoría con destino a la Antártida.
Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA y referentes de la comunidad judía en Ushuaia
Dialogaron sobre proyectos culturales, religiosos y comunitarios, así como el predio y el cementerio judío de la ciudad.Tierra del Fuego18/09/2025
El intendente Walter Vuoto recibió este miércoles al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, acompañado por Damián Richard y Elisa Varela, referentes de la comunidad judía en Ushuaia.
El encuentro se llevó a cabo en la Intendencia y contó con la participación del jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, y del secretario de Gobierno, César Molina.
Durante la reunión, se dialogó sobre distintos proyectos en conjunto entre la Municipalidad y la AMIA, vinculados a la cultura, la religión y la vida comunitaria, así como sobre el predio y el cementerio judío de la ciudad.
“Seguimos trabajando para fortalecer lazos, construir comunidad y potenciar iniciativas que nos enriquecen como sociedad”, destacó el Jefe comunal.
Melella celebró el rechazo a los vetos de Milei y advirtió: “Con la educación, no”Tierra del Fuego17/09/2025
El gobernador respaldó las marchas en defensa de la universidad pública, mientras continúa el acampe de docentes frente a Casa de Gobierno que mantiene paralizadas las clases en la provincia.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.
Multan a veterinarias de Río Grande por incumplir guardias nocturnas de emergenciaTierra del Fuego16/09/2025
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
Río Grande pidió a partidos políticos respetar la normativa de limpieza durante la campañaTierra del Fuego16/09/2025
Recordaron que está prohibido colocar carteles y pasacalles en espacios públicos para preservar el orden urbano y la seguridad de la comunidad.
Industria, soberanía, energía y turismo: los ejes de la propuesta del Frente Defendamos Tierra del FuegoTierra del Fuego15/09/2025
Los candidatos presentaron un plan político que busca enfrentar la crisis productiva y de empleo, con iniciativas para fortalecer la industria, el turismo, la energía y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.
Zoonosis labró actas en el barrio y capturó una perra, ante la irresponsabilidad de vecinos del sector de Ushuaia por tener animales sueltos.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.
Durísima derrota parlamentaria para Milei: Diputados rechazó sus vetos a las leyes del Garrahan y de universidadesNacionales17/09/2025
Con mayoría especial de dos tercios, la Cámara baja insistió en sancionar las normas de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que ahora deberán ser ratificadas en el Senado.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.