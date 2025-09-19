La UE alerta que Huawei es "un proveedor de alto riesgo"

Bruselas alertó que el acuerdo de 12,3 millones de euros con la firma china para almacenar datos "puede crear dependencia de un proveedor de alto riesgo".

Mundo19/09/2025
Miniatura (8)

La Comisión Europea expresó este miércoles su preocupación por el contrato firmado entre el Ministerio del Interior español y la empresa de telecomunicaciones Huawei para el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales.

La vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, señaló en una respuesta escrita al eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, que el acuerdo "puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera".

Virkkunen recordó que en 2023 Bruselas ya había advertido que Huawei y ZTE "presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G" y se comprometió a evitar exponer sus propias comunicaciones a estas compañías, además de restringirles la financiación europea. En esa línea, instó a todos los países miembros a adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados.

La funcionaria europea anticipó también que la Comisión revisará el reglamento de ciberseguridad para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro en tecnologías de la información y comunicación, con el fin de "evitar dependencias críticas".

Con información de Reuters

