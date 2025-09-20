Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la Rabia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Dirección de Zoonosis, llevará adelante la Semana Internacional contra la Rabia con una campaña gratuita destinada a vecinas y vecinos que tengan perros y gatos.

Las jornadas se desarrollarán del 22 al 26 de septiembre, de 10 a 16 horas, en el Paseo de las Rosas, donde se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita, entrega de pastillas antiparasitarias e identificación de mascotas mediante microchip.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de vacunar y cuidar a los animales para prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable. "El objetivo de estas campañas es acompañar a las familias de Ushuaia en el cuidado de sus animales de compañía, fortaleciendo también la salud pública", señalaron.

La propuesta no requiere inscripción previa.