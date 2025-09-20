El Ministerio de Salud informó los horarios y servicios disponibles para el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.
Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la Rabia
Del 22 al 26 de septiembre habrá vacunación, desparasitación e identificación de mascotas en el Paseo de las Rosas.Tierra del Fuego20/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Dirección de Zoonosis, llevará adelante la Semana Internacional contra la Rabia con una campaña gratuita destinada a vecinas y vecinos que tengan perros y gatos.
Las jornadas se desarrollarán del 22 al 26 de septiembre, de 10 a 16 horas, en el Paseo de las Rosas, donde se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita, entrega de pastillas antiparasitarias e identificación de mascotas mediante microchip.
Desde la Municipalidad destacaron la importancia de vacunar y cuidar a los animales para prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable. "El objetivo de estas campañas es acompañar a las familias de Ushuaia en el cuidado de sus animales de compañía, fortaleciendo también la salud pública", señalaron.
La propuesta no requiere inscripción previa.
Defensa Civil presentó el proyecto para la creación del Comité Operativo de Emergencia en UshuaiaTierra del Fuego19/09/2025
El organismo municipal expuso ante trabajadores y funcionarios los lineamientos de planificación, prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.
Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA y referentes de la comunidad judía en UshuaiaTierra del Fuego18/09/2025
Dialogaron sobre proyectos culturales, religiosos y comunitarios, así como el predio y el cementerio judío de la ciudad.
Se prevén 525 recaladas en el puerto más austral del mundo, con su mayoría con destino a la Antártida.
Melella celebró el rechazo a los vetos de Milei y advirtió: “Con la educación, no”Tierra del Fuego17/09/2025
El gobernador respaldó las marchas en defensa de la universidad pública, mientras continúa el acampe de docentes frente a Casa de Gobierno que mantiene paralizadas las clases en la provincia.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.
Multan a veterinarias de Río Grande por incumplir guardias nocturnas de emergenciaTierra del Fuego16/09/2025
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
Milei nombró a la Virgen María como “Comandante Generala” de la Gendarmería NacionalNacionales19/09/2025
El presidente firmó el decreto 675/2025 que reconoce a "Nuestra Señora de Luján, patrona de la fuerza" con la jerarquía máxima dentro del cuerpo.
Bruselas alertó que el acuerdo de 12,3 millones de euros con la firma china para almacenar datos "puede crear dependencia de un proveedor de alto riesgo".
En medio de la suba del dólar y de la venta histórica de dólares que hubo solo en 3 días, ahora la gestión de Milei se ve complicada en sus finanzas y evalúa pedir un nuevo préstamo para el país.