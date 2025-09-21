Piden evitar arrojar residuos en la vía pública en Ushuaia

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, solicitó abstenerse de arrojar residuos en la vía pública, luego de que detectara lagunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana.

La cartera ambiental informó que, frente a su edificio, se detectó que algunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana, pese a que ese espacio no está habilitado para tal fin.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, señaló que “pedimos a la comunidad que no arroje basura en sectores no autorizados. Quienes insistan con esta práctica serán sancionados, porque la ciudad más linda es la que no se ensucia”.

Finalmente, el funcionario resaltó que “el cuidado del ambiente y de la higiene urbana es una responsabilidad compartida. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podremos tener una Ushuaia más limpia y sustentable”.