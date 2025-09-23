Rusia derriba drones ucranianos en Moscú mientras Zelenski busca apoyo internacional en la ONU

La guerra en Ucrania volvió a ser foco de tensión global este martes, luego de que Rusia informara haber derribado más de 36 drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú, en uno de los ataques más masivos contra la capital rusa en lo que va del año.

Paralelamente, Ucrania denunció nuevos bombardeos rusos con misiles, drones y explosivos, que dejaron al menos dos civiles muertos y varios heridos en diferentes regiones del país, profundizando la tragedia humanitaria del conflicto que ya supera los tres años de duración.

Zelenski en la ONU: busca respaldo internacional y cooperación militar

Mientras las hostilidades continúan en el frente, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se encuentra en Nueva York, donde participa esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, busca reforzar el apoyo político, económico y militar de la comunidad internacional frente a la persistente ofensiva de Moscú.

Zelenski sostuvo una reunión clave el lunes por la noche con Keith Kellogg, enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que discutieron cooperación bilateral en la producción de drones y compra de armamento estadounidense, según informó el mandatario ucraniano en su canal de Telegram.

Esfuerzos de paz estancados

A pesar de los intentos de mediación impulsados por Donald Trump desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos en enero de este año, los esfuerzos de paz no han avanzado significativamente.

La cumbre realizada en Alaska entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, así como una reunión posterior en la Casa Blanca con Zelenski y líderes europeos, no lograron frenar el avance militar ni instalar un alto el fuego duradero.

La guerra Guerra Rusia Ucrania 2025 continúa sin tregua

El conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado en febrero de 2022, sigue siendo uno de los principales desafíos para la estabilidad global. Con frentes activos en el este y sur de Ucrania, y ataques aéreos cada vez más frecuentes contra ciudades rusas, la guerra se encuentra en un punto crítico.

Mientras Zelenski insiste en la necesidad de mantener el apoyo internacional, Rusia refuerza sus defensas y continúa sus operaciones ofensivas, desafiando cualquier intento de resolución diplomática a corto plazo.

Por la noche, Rusia atacó la región de Dnipropetrovsk