Melissa tocó tierra el martes en Jamaica con vientos máximos de 185 mph (295 km/h), uno de los huracanes atlánticos más fuertes jamás registrados.
Asciende a 119 los muertos en Río Janeiro en la redada policial más grande contra los narcos
En el golpe contra los narcos participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.Mundo29/10/2025 AP
Una redada policial masiva contra una banda de narcotraficantes arraigada en barrios de bajos ingresos de Río de Janeiro dejó al menos 119 muertos, dijeron funcionarios el miércoles, mientras que la operación más mortífera de la policía de Río recibió críticas por uso excesivo de la fuerza.
El nuevo balance de 115 sospechosos y cuatro policías muertos supone un aumento con respecto a lo que las autoridades dijeron inicialmente que eran 60 sospechosos muertos en la redada del martes en la que participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.
Felipe Curi, secretario de la policía estatal de Río de Janeiro, informó en rueda de prensa que se encontraron los cuerpos de otros sospechosos en una zona boscosa donde, según él, vestían ropa de camuflaje durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Añadió que los vecinos habían retirado la ropa y el equipo de los cuerpos, lo que se investigará como manipulación de pruebas.
“Estos individuos estaban en el bosque, equipados con ropa de camuflaje, chalecos y armas. Ahora muchos de ellos aparecieron vistiendo ropa interior o pantalones cortos, sin ningún equipo, como si hubieran atravesado un portal y se hubieran cambiado de ropa”, dijo Curi.
El operativo se realizó en las favelas del Alemão y Penha, a días de que la ciudad reciba eventos globales vinculados a la cumbre climática COP30
Una misión de los “Cazadores de Huracanes” de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevoló el fenómeno para recolectar datos científicos clave.
El buque de la Marina de los Estados Unidos cruzó el Estrecho de Gibraltar y va rumbo hacia las costas venezolanas.
Drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito capitalino de Desnianskyi. Los equipos de emergencia evacuaron a los civiles de un edificio de nueve y otro de dieciséis plantas.
EE.UU. despliega el mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela
Según el gobierno de Trump, el buque “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas".
Un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana.
El presidente ruso respondió con dureza luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rosneft y Lukoil, provocando un alza del 5% en el precio del crudo y tensiones con China e India.
Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólaresMundo23/10/2025
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
El operativo se realizó en las favelas del Alemão y Penha, a días de que la ciudad reciba eventos globales vinculados a la cumbre climática COP30
La pieza de plata recuerda el mítico segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. Solo se emitirán 2.500 unidades para el mercado nacional y ya están agotadas.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
La iniciativa retoma la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentada por la diputada de La Libertad Avanza en diciembre de 2024, e incorpora medidas de flexibilización, incentivos fiscales y nuevas modalidades de contratación.