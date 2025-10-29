Asciende a 119 los muertos en Río Janeiro en la redada policial más grande contra los narcos

Una redada policial masiva contra una banda de narcotraficantes arraigada en barrios de bajos ingresos de Río de Janeiro dejó al menos 119 muertos, dijeron funcionarios el miércoles, mientras que la operación más mortífera de la policía de Río recibió críticas por uso excesivo de la fuerza.

El nuevo balance de 115 sospechosos y cuatro policías muertos supone un aumento con respecto a lo que las autoridades dijeron inicialmente que eran 60 sospechosos muertos en la redada del martes en la que participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.

Felipe Curi, secretario de la policía estatal de Río de Janeiro, informó en rueda de prensa que se encontraron los cuerpos de otros sospechosos en una zona boscosa donde, según él, vestían ropa de camuflaje durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Añadió que los vecinos habían retirado la ropa y el equipo de los cuerpos, lo que se investigará como manipulación de pruebas.

“Estos individuos estaban en el bosque, equipados con ropa de camuflaje, chalecos y armas. Ahora muchos de ellos aparecieron vistiendo ropa interior o pantalones cortos, sin ningún equipo, como si hubieran atravesado un portal y se hubieran cambiado de ropa”, dijo Curi.