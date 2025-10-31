El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos y lo expulsó de su residencia real

El rey Carlos III decidió quitarle todos los títulos restantes a su hermano, el príncipe Andrés, y ordenó su salida de la residencia oficial Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor, tras semanas de presión por sus vínculos con el abusador sexual Jeffrey Epstein, informó el Palacio de Buckingham.

Desde ahora será conocido simplemente como Andrew Mountbatten Windsor, sin el título de príncipe. La medida, considerada inédita, busca marcar distancia ante los nuevos señalamientos por abuso sexual vinculados al caso Epstein y las revelaciones del libro póstumo de una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, publicado la semana pasada.

“Estas sanciones se consideran necesarias, pese a que él sigue negando las acusaciones”, indicó el palacio en un comunicado. “Sus Majestades expresan su pesar y apoyo a las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso”.

No ocurría algo similar desde 1919, cuando otro miembro de la realeza británica perdió su título por apoyar a Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

Giuffre, que falleció en abril, había asegurado que mantuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. Su hermano celebró la decisión del rey y destacó “el coraje de una mujer común que logró derrocar a un príncipe británico con la verdad”.

El príncipe Andrés, de 65 años, ya había sido apartado de sus deberes oficiales tras una entrevista en 2019 con la BBC que agravó el escándalo. En 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con Giuffre en Estados Unidos, sin admitir culpa pero reconociendo el sufrimiento de la víctima.