Alberto Fernández acusa a Trump de intervenir en la política argentina tras su reunión con Milei

El expresidente Alberto Fernández lanzó fuertes críticas contra el presidente estadounidense Donald Trump, luego de que se conociera que el mandatario argentino Javier Milei habría solicitado apoyo financiero del Tesoro de los Estados Unidos durante una reunión bilateral.

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Fernández escribió: “DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volvés a hacer con Milei!! Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio”.

La publicación apunta directamente a una presunta injerencia de Trump en la política argentina, similar a lo ocurrido en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri recibió un paquete récord de financiamiento del FMI, con el respaldo del gobierno republicano.

Milei mantuvo un encuentro con Trump en Washington, donde solicitó el respaldo político de la Casa Blanca para acceder a financiamiento directo del Tesoro estadounidense o a través de organismos multilaterales.

Fernández advirtió que este tipo de maniobras no solo tienen un alto costo para el país, sino que también podrían alterar la competencia democrática en un año electoral. “Este programa económico ya fracasó”, insistió el exmandatario, en referencia al ajuste implementado por Milei desde su llegada al poder.