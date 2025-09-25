El Rey de España pidió el fin de la violencia en Gaza, condenó a Hamás, reconoció el derecho de Israel a defenderse y demandó que se respete el Derecho internacional humanitario.
Starbucks cierra sucursales en EE.UU. y Canadá y despide a 900 empleados
La compañía reducirá su presencia en América del Norte en 124 locales al cierre de su año fiscal, en medio de un proceso de reestructuración.Mundo25/09/2025 AP
El gigante cafetero Starbucks anunció este jueves que cerrará cientos de sucursales en Estados Unidos y Canadá como parte de un plan de reestructuración que también contempla el despido de 900 empleados no minoristas.
Los cierres, que comenzaron de inmediato, dejarán a la compañía con 18.300 locales en América del Norte al cierre de su año fiscal, el domingo próximo. Esto implica una reducción de 124 locales respecto al final del ejercicio anterior, cuando contaba con 18.424, y de 434 en comparación con el 29 de junio pasado (18.734).
La empresa informó que ofrecerá traslados a otros locales y paquetes de indemnización a los trabajadores afectados. En paralelo, notificará este viernes a los empleados no minoristas cuyos puestos serán eliminados.
En una carta enviada a los empleados, el presidente y CEO de la compañía, Brian Niccol, explicó que la decisión se tomó tras una revisión interna que identificó locales sin perspectivas de estabilidad financiera o con condiciones físicas inadecuadas.
“Cada año abrimos y cerramos cafeterías por distintas razones, desde el desempeño económico hasta vencimientos de contratos. Pero esta es una acción más significativa que entendemos afectará a socios y clientes”, sostuvo Niccol, quien reconoció el impacto de la medida al señalar que “las cafeterías son centros de la comunidad y cerrar cualquier ubicación es difícil”.
