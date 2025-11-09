Sucedió contra un bloque de departamentos en la ciudad de Dnipro mientras muchas personas dormían.
Rodrigo Paz Pereira asumió la Presidencia de Bolivia y puso fin a dos décadas de gobiernos del MAS
El dirigente centrista, nacido en España, derrotó al socialismo y gobernará hasta 2030.Mundo09/11/2025
Rodrigo Paz Pereira juró este sábado como presidente de Bolivia para el período 2025-2030, cerrando así veinte años consecutivos de administraciones del Movimiento al Socialismo. El dirigente centrista, nacido en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de sus padres, prometió “abrir el país al mundo” y aplicar un “capitalismo para todos”.
La fórmula de juramento fue pronunciada ante su vicepresidente, el excapitán de Policía Edmand Lara, además de diputados y senadores electos. Paz Pereira llega al poder tras imponerse en la segunda vuelta del 19 de octubre con el 54,96% de los votos, frente al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, que obtuvo el 45,04%.
La ceremonia de investidura reunió a los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También asistió el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, junto a representantes de España y la Unión Europea.
Fracasa en el Senado estadounidense una propuesta que buscaba impedir ataques a Venezuela
La cámara alta votó 51 a 49 en contra de avanzar con la iniciativa sobre poderes de guerra, apoyando de esa manera a Trump en su plan de avanzar sobre Venezuela.
La Presidenta de México fue víctima de un abuso por un hombre alcoholizado y ahora está tras las rejas.
VIDEO | Estados Unidos realizó un nuevo ataque con drones contra un presunto buque narcoterroristaMundo05/11/2025
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la operación dejó dos muertos, presuntos integrantes de una Organización Terrorista Designada.
El quiebre se produjo por una la solicitud de asilo de la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien está siendo investigada por rebelión.
VIDEO | Ucrania confirma llegada de más sistemas Patriot y pide más apoyo para reforzar la defensa aéreaMundo02/11/2025
El presidente Volodímir Zelenski agradeció a Alemania y al canciller Merz; anunció además avances en la adquisición de aviones y en el entrenamiento de operadores de drones.
VIDEO | EE.UU. practica maniobras de desembarco ante una posible invasión a VenezuelaMundo02/11/2025
Utilizaron un gran aerodeslizador que transporta tropas, vehículos y equipamientos, para realizar un desembarco anfibio. Además hubo apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte.
El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos y lo expulsó de su residencia realMundo31/10/2025
El rey Carlos III decidió quitarle todos los títulos restantes a su hermano y ordenó su salida de la residencia oficial Royal Lodge, tras semanas de presión por sus vínculos con el abusador sexual Jeffrey Epstein. No ocurría algo similar desde 1919.
El dictador Bashar al-Assad ya fue desplazado, pero los lujos y riquezas quedaron en Siria donde el presidente sirio Ahmed al-Sharaa busca recordar de dónde viene su gobierno y lo que busca para ser un ejemplo del mundo.
El euro digital empezará a emitirse en 2029
La medida del Banco Central Europeo es ante "la necesidad de un medio de pago digital público como complemento del efectivo es cada vez más urgente" a medida que el número de pagos en efectivo disminuye.
ANMAT suspendió el certificado de tránsito interjurisdiccional de la empresa MEDICAL TEAM S.R.L.Nacionales07/11/2025
La medida regirá hasta que la firma renové su habilitación provincial en La Rioja. La autoridad sanitaria ya había prohibido previamente el uso y comercialización de sus productos.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
Se trata de un hombre de 43 años quien agredió físicamente a tres docentes del CENS N°3 y por eso quedó detenido e imputado.