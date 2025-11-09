Rodrigo Paz Pereira asumió la Presidencia de Bolivia y puso fin a dos décadas de gobiernos del MAS

El dirigente centrista, nacido en España, derrotó al socialismo y gobernará hasta 2030.

Mundo09/11/2025
rodrigo paz
Foto: AP

Rodrigo Paz Pereira juró este sábado como presidente de Bolivia para el período 2025-2030, cerrando así veinte años consecutivos de administraciones del Movimiento al Socialismo. El dirigente centrista, nacido en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de sus padres, prometió “abrir el país al mundo” y aplicar un “capitalismo para todos”.

La fórmula de juramento fue pronunciada ante su vicepresidente, el excapitán de Policía Edmand Lara, además de diputados y senadores electos. Paz Pereira llega al poder tras imponerse en la segunda vuelta del 19 de octubre con el 54,96% de los votos, frente al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, que obtuvo el 45,04%.

La ceremonia de investidura reunió a los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También asistió el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, junto a representantes de España y la Unión Europea.

