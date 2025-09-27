Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal

Silverio Villegas González, de 38 años, un hombre de Michoacán que fue asesinado a tiros por un agente del Servicio de I

Silverio Villegas González, de 38 años, un hombre de Michoacán que fue asesinado a tiros por un agente del Servicio de I Foto: Reuters

Familiares, amigos y vecinos del pequeño pueblo de Irimbo, Michoacán, despidieron entre lágrimas a Silverio Villegas González, un padre de dos hijos de 38 años que fue asesinado el pasado 12 de septiembre en un suburbio de Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Villegas, quien había emigrado hace 18 años en busca de mejores oportunidades, regresó a su tierra natal en un ataúd. El viernes, una procesión acompañó sus restos hasta la misa funeral, donde su familia exigió justicia y denunció el accionar violento de las autoridades migratorias estadounidenses.

“Estamos sufriendo mucho. Al menos mi hermano está aquí ahora y podemos darle cristiana sepultura”, expresó su hermano Jorge.

El caso ha generado indignación, ya que el padre de familia fue abatido justo después de dejar a sus hijos en la escuela y guardería. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sostiene que el agente actuó en defensa propia porque Villegas habría conducido su vehículo contra los oficiales, videos y documentos revisados por Reuters muestran una versión más compleja de los hechos, que aviva las críticas a las políticas de represión migratoria del presidente Donald Trump.

“Era un buen padre. No merecía lo que le pasó”, agregó su hermano, mientras en el pueblo su muerte se convirtió en un símbolo de dolor e injusticia.