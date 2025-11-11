Las tensiones diplomáticas entre China y Japón escalaron en las últimas horas luego de una serie de declaraciones cruzadas que pusieron nuevamente a Taiwán en el centro del conflicto.
Más de 1.100 vuelos cancelados en EE. UU. por el cierre gubernamental y el mal tiempo
Las cancelaciones superaron las 1.100 antes del amanecer y los retrasos continúan en varias rutas aéreas.Mundo11/11/2025 ANSA
Las interrupciones en los viajes aéreos continuaron este martes en Estados Unidos, con más de 1.100 vuelos cancelados antes del amanecer, según los datos del portal FlightAware. A las 5 de la mañana, otros 541 vuelos dentro, hacia o desde el país registraban demoras.
La Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene restricciones de capacidad en 40 aeropuertos principales debido a las consecuencias del “shutdown” federal, que impide el pago regular a los controladores aéreos y afecta la operatividad del sistema.
A la situación se sumaron condiciones climáticas invernales que afectaron a varias regiones el lunes, lo que generó cancelaciones adicionales y dificultades en las operaciones aeroportuarias.
El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago fue uno de los más comprometidos, con más de 60 vuelos cancelados durante las primeras horas del día.
Las autoridades estadounidenses no han informado aún cuándo podría normalizarse el servicio, mientras las aerolíneas recomiendan a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.
